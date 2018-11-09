「非米不可」料理拚創意 臺東專校陳鳳儀、李佳燕奪冠

2018年11月09日 17:18 中時 廖德修

「非米不可」創意料理競賽前3名作品。（圖／農委會提供）

青少年用國產米穀原料施展魔法，會變出什麼新鮮貨？農委會農糧署舉辦「2018非米不可創意米食競賽」，廣邀國、高中（職）學生以國產米及米穀粉為主食材，搭配在地農特產品，最後由臺東專科學校陳鳳儀、李佳燕拿下冠軍，獲得獎金5萬元。作品是以國產米穀粉與番薯製成金黃米蛋糕，彷彿咬一口就看得見金黃色曙（薯）光。

農糧署把今年的獎金提高，報名隊伍暴增，共有來自各地25所國高中職、62隊參加，是去年的2倍，競爭激烈。農糧署長胡忠一表示，這次創意米食競賽的參賽隊伍無不絞盡腦汁、發揮創意，將國產米及米穀粉變身為令人垂涎的新興米食，也讓他光用看的就飽了。

值得一提的是，所有作品的擺盤與裝飾都是由學生獨立完成，樣樣別具風格，與五星級飯店的精緻點心相比毫不遜色，只要在展示區逛一圈，猶如參加了一場美味及視覺兼具的嘉年華，絕對讓您意猶未盡。

農糧署表示，參加總決賽的62支隊伍中，甚至有來自花蓮玉里國中年僅15歲的選手，參賽的勇氣、發揮的創意巧思及用心值得嘉許。

經過產官學界專業評審團嚴謹的試吃及評分，最後由臺東專科學校的陳鳳儀與李佳燕以「薯光」（作品名稱）脫穎而出，獲得評審一致好評，勇奪冠軍！亞軍為興大附農的陳玟伶與涂郁汶，季軍成功工商的黃惠玟與呂穎臻。

(中時 )