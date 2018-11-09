新北》回憶當年為蘇貞昌打拚治安 侯友宜：要有感恩的心

侯友宜對蘇貞昌喊話要感恩。（葉德正攝）

友善列印
中時

國民黨新北市長候選人侯友宜9日成立道教後援會，會中他回憶當年為時任行政院長蘇貞昌拚治安，他感嘆指出，那時候蘇上台後說治安半年拚不好就下台，他和全國警察一起為蘇努力，讓蘇免於下台，現在蘇卻說看錯他，他很難過，他不求蘇貞昌感謝，但畢竟同事一場，要有感恩的心。

今後援會吸引數百名眾到場，由侯友宜授戰旗給台灣道教總會理事長謝榮壽等人，侯強調每次人民有苦難，宮廟總是出手協助，是他永遠的兄弟。

侯友宜聊起當年出生入死的警察弟兄，他強調自己一向重情重義，光明正大向前行，不過他話鋒一轉，提到當年的行政院長蘇貞昌上台後，說半年內要拚治安，拚不好就要下台。

侯友宜說，他對任何一個幫助過他的人都很感恩，不管是長官、同事還是朋友，曾經並肩作戰過，雖然他和蘇在競爭 但也要「惜情」，徐自強案不是他辦的，蘇就說他刑求徐志強，接著又說他財產沒申報，所以蘇看錯他，「我聽了好難過」。

侯友宜說，他跟所有兄弟出生入死把治安改變了，蘇貞昌安全沒下台，他不要人家謝謝，但要記得同事過，那是一個感恩的心情，「當年用我們時我們拚命，現在說我們不好就來抹黑」用這種不實內容否定過去曾經有過的感情，否定曾經努力的一竊，公平嗎？要證明正向力量一定可以勝利。

(中時 )

施俊吉：促參簽約案已達1630件、… 台北》萬人TeamKP明登場 柯辦怕…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。