新北》回憶當年為蘇貞昌打拚治安 侯友宜：要有感恩的心

2018年11月09日 17:34 中時 葉德正

國民黨新北市長候選人侯友宜9日成立道教後援會，會中他回憶當年為時任行政院長蘇貞昌拚治安，他感嘆指出，那時候蘇上台後說治安半年拚不好就下台，他和全國警察一起為蘇努力，讓蘇免於下台，現在蘇卻說看錯他，他很難過，他不求蘇貞昌感謝，但畢竟同事一場，要有感恩的心。

今後援會吸引數百名眾到場，由侯友宜授戰旗給台灣道教總會理事長謝榮壽等人，侯強調每次人民有苦難，宮廟總是出手協助，是他永遠的兄弟。

侯友宜聊起當年出生入死的警察弟兄，他強調自己一向重情重義，光明正大向前行，不過他話鋒一轉，提到當年的行政院長蘇貞昌上台後，說半年內要拚治安，拚不好就要下台。

侯友宜說，他對任何一個幫助過他的人都很感恩，不管是長官、同事還是朋友，曾經並肩作戰過，雖然他和蘇在競爭 但也要「惜情」，徐自強案不是他辦的，蘇就說他刑求徐志強，接著又說他財產沒申報，所以蘇看錯他，「我聽了好難過」。

侯友宜說，他跟所有兄弟出生入死把治安改變了，蘇貞昌安全沒下台，他不要人家謝謝，但要記得同事過，那是一個感恩的心情，「當年用我們時我們拚命，現在說我們不好就來抹黑」用這種不實內容否定過去曾經有過的感情，否定曾經努力的一竊，公平嗎？要證明正向力量一定可以勝利。

(中時 )