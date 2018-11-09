台灣超過800萬人需減重 胖男多過胖女

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根據國民營養健康狀況變遷調查，自2008年起國人肥胖率連年攀升，至今已突破45％，若以身體質量指數BMI作為肥胖評估指標，台灣有超過800萬人需減重，其中胖男多過胖女，過重及肥胖男性佔整體人口數53％，而過重及肥胖女性佔整體人口數的38％，顯示台人健康狀況具有高度潛在風險，健康減重已成為不可忽視的重要議題。

中國附醫家醫科主任林文元表示，國內10大死因中就有7項與肥胖有關，比起健康體重者，肥胖者發生糖尿病、代謝症候群及血脂異常的風險超過3倍，發生高血壓、心血管疾病、膝關節炎及痛風也有2倍高的風險，而國人肥胖原因跟生活中的致胖環境脫不了關係，台灣人普遍少運動、生活壓力大，加上便利的飲食文化，容易吃進更多原不該攝取熱量。

林文元強調，減重沒有秘訣，一定要記住少吃、多動、有恆心三個秘訣，但若身體質量指數BMI大於27，同時有高血壓、高血糖及高血脂的民眾，或是身體質量指數BMI大於30的病患，可考慮服用減重輔助藥物。但減重輔助藥物不能自行服用，其為處方用藥，不少病患自行服用後，出現焦慮或是便秘等問題，尤其有糖尿病的病患，減重後因體重下降，易有血糖過低的問題，要需在遵循醫師的指示下適度服用。

林文元指出，目前減重輔助藥物多作用在人體3種血清素的接受器上，進而產生不同的作用，其分別為5-HT2A會影響你的情緒、5-HT2B會影響心血管系統，以及5-HT2C直接影響下視丘的飽食中樞，過去減重輔導藥物最被詬病的，就是會對心血管造成影響，近來合格的減肥藥經跨國臨床試驗並無這方面的問題，大幅增進用藥安全，以抑制食慾、增加飽足感，讓患者自然少吃，降低熱量的攝取，進而達到減重目標。

(中時 )

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