台北》萬人TeamKP明登場 柯辦怕冷場急call人

台北市長柯文哲9日前往南門市場拜票，攤商反映熱情。（吳堂靖攝）

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台北市長柯文哲首場大型造勢明登場，雖然在網路上擁有高人氣，但前兩場PAPAGO行動競總人氣冷清，加上白綠分手後缺乏政黨基層奧援，也讓外界質疑10日是否真的能「萬人」到場。對此，競辦發言人林昆鋒坦言，各陣營都希望人越多越好，且柯也缺乏政黨奧援，「因此今天也努力在Call人！」

「萬人應援！TeamKP挺柯P」活動明於北市府前登場，截至今下午5點前活動頁面顯示，3595人勾選參加，4185人表示有興趣，兩者相加尚未破萬，加上參與數字一度無法觀看，也讓粉絲擔心明天是否會重演前2次行動競總「萬人響應一人到場的窘境」，經反映競辦緊急修改設定，並稱可能是內部按錯了。

面對首場大型造勢即將當場，是否擔憂人數是否會不如預期？林昆鋒坦言，柯不具有政黨動員優勢，無法事先說你找300人、我找500人，目前僅能透過臉書、Line群組揪人，雖然此次造勢大會仍不走傳統政治宣傳模式，而是邀請大家來玩，但還是希望人越多越好，「今天才跟後援會說你們都要發Line 、打電話（找人）哦！」

林昆鋒也澄清，PAPAGO行動競總活動只是掃街前的暖場活動，提供民眾拍照打卡的場合，外界把它誤解成是造勢大會規格，才會有解讀上的落差。

負責網路宣傳的柯辦幕僚柯昱安則表示，競辦將活動分為大、中、小，大像是明天的造勢大會、中則是園遊會，小型活動就像是行動競總快閃活動，明天的活動並無刻意動員，但也有透過網路號召，活動內容很豐富，也有準備柯P嘻哈歌曲的卡拉OK版，歡迎民眾共襄盛舉，

至於這兩天的掃街行程頻頻出現人潮不如預期的狀況，柯昱安也表示，因顧及民眾通行方便，因此刻意挑選人潮沒那麼多的時刻，盼兼顧拜票和民眾觀感。

(中時 )

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