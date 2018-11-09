雲林》縣長候選人王麗萍提出「青銀共居、生態跳島」

2018年11月09日 17:39 中時 許素惠

雲林縣長候選人王麗萍提出「青銀共共居、生態跳島」政策，蓋亞基地就是她阿公留下的百年古厝，她以自然工法把老厝整修。（許素惠攝）

雲林縣長候選人王麗萍今天「青銀共居、生態跳島」政策，整合解決雲林縣人口老化、老屋保存、青年居住、世代共存、文化傳承、社區營造的困境。

王麗萍在她親手改造的百年老家「蓋亞基地」發表青銀及古厝修繕活化政策，更具意義。

王麗萍表示，雲林是農業大縣，擁有許多合院建築，人口雖老化，但縣內4所大學有逾3萬名大學生來求學，「青銀共居」可以解決學生住宿與老人陪伴照顧問題。

王麗萍指出，「生態跳島」則是修繕老房子，讓傳統三合院變成生態性的「綠合院」，蓋亞基地就是具體例子，不僅改造了農村面貌，也讓雲林的農村生活與地景特色，成為都會生活羡慕與追求的夢想。

王麗萍強調，青銀共居、生態跳島能有效整合解決人口老化、老屋保存、青年居住、世代共存、文化傳承、社區營造的困境，將政策落實到在地生活的需求與現實，不一昧追求資本經濟的收入，而是重視經濟合作與世代互助，藉由盤點雲林在地資源特色，誠實面對現實需求，真正的讓「雲林做自己」。

最年輕的雲林縣議員候選人蔣尹瑄是雲科大文資所研究生，她最困擾的確實是在外的居住與飲食，傳統合院建築就是典型的文化資產，老人需要被照顧，也是活的文化保存者，對王麗萍的政策深表贊同。

(中時 )