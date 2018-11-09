德媒報導中方「監聽」非盟總部 陸外交部：一派胡言

2018年11月09日 17:32 旺報 呂佳蓉

針對德國《圖片報》8日發表題為《中國如此肆無忌憚地將非洲置於囊中》文章指責中方「監聽」非盟總部，稱中國對非洲援助不僅要獲得政治影響力，還採取了一些不道德的手段，大陸外交部發言人華春瑩怒斥，有關報導完全是一派胡言，毫無新意。

華春瑩指出，所謂「中國監聽非盟總部」的不實指責早就被各方予以有力駁斥，非盟委員會主席法基及衣索比亞、剛果(布)等非洲多國領導人早已明確表示有關報導完全是謊言。這家德國媒體現在又炒作此事，完全是別有用心。

華春瑩指出，中國與非洲的合作怎麼樣，非洲人民最有發言權。在9月舉辦的中非合作論壇北京峰會期間以及第73屆聯大期間，很多非洲國家領導人公開駁斥所謂中非合作加重非洲債務負擔的謬論，明確表示他們的國家渴望發展，急需資金，期待合作。他們認為，來自中國的支持和幫助沒有附加任何政治條件，沒有干涉他們國家的內政。他們歡迎中國、感謝中國，認為中國是非洲國家發展振興最可信賴的夥伴。

華春瑩指出，前不久，德國前聯邦議會議長諾貝特·拉默特訪問納米比亞，在會見納米比亞總統時妄稱對中國在納米比亞影響力上升表示擔憂。納米比亞總統根哥布當面就表示，某些國家對中國在納米比亞影響力的所謂關切令人厭煩，請不要低估非洲人民的智商，非洲人民知道如何處理自己的事務。

華春瑩表示，希望有關媒體端正心態，客觀公正報導中國與非洲國家的合作。一再無視基本和根本的事實，編造謊言，損害的只能是自己的信譽，結果只能是自取其辱。

(旺報 )