中天新聞收視破1創佳績 韓國瑜現身造勢會場創收視高點

2018年11月09日 17:19 中時 蕭雅玲

九合一選舉倒數15天，選戰熱度急速攀升，中天新聞台呼應民眾心聲，高度關心各地選情，深度探討時事議題，收視屢創佳績，昨（8日）4歲以上平均收視破1，創下近年來最好成績，遙遙領先其他新聞台；晚間7時59分最高收視點來到3.5，當時正是直播國民黨高雄市長候選人韓國瑜旗山造勢大會現場。緊接著，晚間8時由平秀琳主持的政論節目《新聞深喉嚨》延續「韓國瑜熱度」，4歲以上平均收視2.71（總收視人口183.7萬）再破開播以來最高收視成績，收視最高點一度達3.45；晚間10時由戴立綱主持的《新聞龍捲風》4歲以上平均收視也來到1.42（總收視人口179.6萬），創下2013年洪仲丘案以來收視新高。不只晚間節目接連創新高，昨（8日）下午由王又正、周玉琴主持的政論節目《大政治大爆卦》4歲以上平均收視0.97，最高收視達1.26，同樣創下開播2年來最好成績。

昨（8日）日中天新聞台最高收視點3.5落在晚間7時59分，當時新聞頻道正直播旗山造勢大會，韓國瑜現身舞台，眼眶泛淚準備發表演說，台上主持人宣布現場湧進3萬人。今（9日）日韓國瑜轉戰林園，中天《新聞龍捲風》也將再度走出戶外，於下午四點三十分於林園廣應廟前舉辦「新聞龍捲風-決戰大高雄-戶外開講第二場」，打出雙主持人戴立綱、王又正，零距離直擊高雄選情、傾聽高雄人的內心話，節目將於晚間21:55播出。戴立綱表示：「新聞龍捲風過去關心食安問題、洪仲丘案、軍公教年改議題等，都曾多次走出戶外，只要民眾有需要，我們隨時都可以走出去，發揮節目追求真理的精神，聽見台灣人民最想說的話，這也是我們堅持做戶外開講最重要的原因。」

上週五（2日）《新聞龍捲風》首次戶外開講，主持人王又正走到台下，拿著麥克風與高雄民眾互動，支持民眾擠爆會場，許多長輩談起北漂的孩子，都忍不住激動落淚，王又正訪問之餘，不忘安慰大家，還成了移動人形立牌。王又正說：「現場阿姨、姊姊們都非常熱情，可能我在他們眼中像兒子、像弟弟，沒有距離感，大家拉著我的手、勾著我的腰說話，我覺得都沒關係，這是熱情的表現，他們說要合照，我也都說來來來、沒問題，我不希望他們把我當成主持人，那樣太有距離感，因為大家像朋友一般，更能放下戒心，勇敢說出心裡話。」王又正更透露，節目結束後，一旁的桌子擺滿超過50杯飲料，堆著包子、粽子、便當、雞排、水煎包，都是民眾送來替工作人員加油打氣的。

(中時 )