台北》暗諷小野 丁守中：有些人就是逐水草而居

2018年11月09日 17:46 中時 季節

國民黨籍台北市長候選人延續近日的火力，9日受訪時暗諷柯文哲的競選總幹事小野逐水草而居，還質疑蔡英文、柯文哲之間根本政治亂倫。對於韓國瑜的韓流是否會在台北市蓋過他？他也有風度的表示，同黨之間不用比較，勝過對手就好了。

有記者提到蘋果民調，丁守中跟柯只差2.7個百分點，丁守中說柯文哲騙藍又騙綠，但基本上就是墨綠的，如果市民有此覺悟，加上台北市持續大幅衰退，市民低薪窮忙，一堆店在招租，他有信心逆轉勝。

至於小野與丁守中之間的事情是否激起藍軍回歸？丁守中諷刺有些人就是逐水草而居，哪裡奶水多哪邊就去，還說小野假哭。還有記者提到小野自稱一出手支持的候選人就會當選，丁守中說這顯示蔡英文跟柯文哲在白綠合謀，而且政治亂倫，柯文哲派他的總幹事支持陳其邁，陳其邁又支持姚文智，姚文智又大力批評柯文哲，柯文哲又想要藍的選票，騙來騙去。

還有記者問到前總統馬英九日前說不排斥統一，這樣對選情有幫助嗎？丁守中說如果沒有在自由民主均富法治的規範下，一切都免談。

還有記者提到國民黨黨部要求議員候選人掛韓國瑜的看板之外，也要掛丁守中的看板，有議員候選人擔心因此分掉韓國瑜的吸票能力。丁守中說沒有關係，現在已經有1百多面議員跟他合掛的看板了，選舉就是要找人氣，各個政治領袖能幫忙得票的掛起來都是好事。記者問或許韓國瑜在台北市的鋒頭已經勝過丁守中了？丁守中說只要我們的鋒頭能勝過對手就行了，同黨之間不用比較。

受訪完丁守中在國民黨籍立委李彥秀、費鴻泰、賴士葆、蔣乃辛、柯志恩、陳宜民，台北市議員闕枚莎、吳世正、陳義洲，還有黨籍台北市議員候選人游淑慧、李明賢，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹陪同下，於內湖的碧湖公園健行拜票，接著依行出發在碧湖公園內健行，跟見到的民眾拜票，主動向他們握手，先前幫丁守中站台時曾口誤的前台北市長郝龍斌稍後也到場陪同，還笑稱自己今天來之前有心喝了蠻牛。

丁守中沿途主動跟民眾握手致意，也有民眾熱情的主動跟他握手，還說全家老老小小都是他的鐵票。丁守中也對帶著小孩的家長，說將來他當市長，會把閒置教室拿來做公托，孩子未來不用抽籤就能進公托。沿路丁守中還不忘請大隊人馬靠路的右邊走，讓出左邊給其他一般民眾通行。

(中時 )