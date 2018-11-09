運動1小時燃脂36小時 「後燃效應」讓運動效果更加乘！

2018年11月09日 17:27 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

你是否已經持續運動一段時間，卻總覺得成效不彰，而逐漸失去運動的動力？在你放棄之前，讓專家告訴你如何運動才能讓燃脂更有效。

美國威斯康辛大學（University of Wisconsin）2002年的一項研究，找來7位年輕男性運動員，並要求他們完成高強度的重量訓練共30分鐘（包括握推、挺舉、深蹲等動作），重量訓練結束之後，研究者持續監控這些運動員的氧氣消耗量。結果發現，在重訓後的38小時內，他們的氧氣消耗量都明顯高於運動前的水準。

氧氣，是身體燃燒熱量時所需的必要元素，這也就意味著，這7位運動員在高強度重訓後仍在持續消耗熱量，也就是所謂的「後燃效應（after-burn effect）」。

後燃效應2必備條件 一條公式教你算

林口長庚復健科醫師、同時也是健身部落格「一分鐘健身教室」作者的王思恒（史考特醫師）指出，想要達到運動後燃效應有2個條件，一為「有效心跳率」，也就是最大心跳率的70%，計算公式為：（220－年齡－安靜心跳率）ｘ70%＋安靜心跳率。

以一位30歲的人來說，假設他的安靜心跳率為每分鐘60下，那麼套入公式可知，其有效心跳率為每分鐘151下，也就是說，若想達到後燃效應，此人運動時心跳率須達到每分鐘151下以上。

二為「運動時間與強度」，運動時間愈長，後燃效果也愈大，以低強度的運動來說，可能約要1小時才會產生後燃，但高強度運動可能最短只需10分鐘便能產生。

後燃效果：無氧運動＞有氧運動

雖說只要達到上述兩項條件，便能產生後燃效應，但Fit Zone by World Gym課程管理師潘承偉表示，並不是所有運動都有顯著的後燃效應，原則上來說，高強度的無氧運動會比中低強度的有氧運動更能刺激後燃，原因在於無氧運動能較快速達到有效心跳率，使後燃效果更好。

高強度無氧運動指像是重量訓練、高強度間歇式訓練、短跑衝刺等能讓心跳快速上升、呼吸急促的運動；中低強度有氧運動則像是一般跑步、打球、游泳、騎腳踏車、有氧舞蹈等較能維持順暢呼吸、長時間的運動。

潘承偉說，之前引起眾多討論的Tabata、HIIT等高強度間歇運動即是相同原理，但由於此類運動的強度較高，若無相當運動專業程度或體力較弱、初學者等，建議還是要尋求專業教練指導協助，或現在坊間也有不少相關課程可供選擇，提醒最好別在家自己看影片就跟著做，一不小心可能造成運動傷害。

王思恒提醒，雖說後燃效應的時間最多可延長至36～48小時，但實際上約只能幫助多燃燒運動時消耗熱量的7～15％（舉例跑步消耗300卡路里，後燃效應則可幫助多燃燒21～45卡路里），因此效果仍要視運動的方式與狀況而定，建議還是要以規律運動為主，將後燃效應當作一種運動的加乘。

(中時電子報)