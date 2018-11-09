立院三讀通過！ 月薪四萬以下不可「薪資面議」

2018年11月09日 17:27 中時 鄭舲

立法院會今三讀通過《就業服務法》部分條文修正案，未來在雇主招募時，若職缺月薪未達4萬元，必須公開薪資範圍，禁止寫「薪資面議」，違者可處6萬到30萬元罰鍰。雇主也不能因為求職者的星座、血型等條件，歧視勞工，違者可處30萬到150萬罰鍰。

國民黨立委林為洲指出，目前各大求職網站及報紙求職廣告，雇主往往以「薪資面議」敘述薪資條件，求職的社會新鮮人通常沒有類似面談經驗，因此常被迫接受低薪或不利徵才的工作內容，不但損害求職者工作權，也不利我國勞動市場發展。

林為洲表示，以勞動部統計，我國目前平均起薪為2萬6千元，最高為3萬6千元，因此以最高平均起薪為基準，設定4萬元以下須公告或通知求職者最低薪資，雇主不得以面議方式洽談工資，修法並將本款納入罰則，避免求職者權益受損。

另外，現行第5條條文規定，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想等為由，予以歧視。國民黨立委陳宜民認為，部分雇主在招聘與面試時，要求求職者提供星座、命理、血型等與工作表現無關的項目，造成具某類特質的求職者失去與他人公平競爭的機會。

三讀修正條文增列雇主對求職者或所僱用員工，不得以星座、血型為由，予以歧視。違者可處30萬元以上、150萬元以下罰鍰，經處以罰鍰者，直轄市、縣市主管機關應公布姓名、名稱、負責人姓名，並限期令其改善，屆期未改善者，應按次處罰。

另外，雇主聘雇外國人在台從事工作中，原先限定短期補習班僅能聘僱「外國語文」教師，國民黨立委王育敏也提案放寬為不分學科的專任教師，修法後將替現行外國專業人士入境從事補習教育，卻不能從事語文以外教學工作的困境解套。

(中時 )