興大開發登革熱二代疫苗 登國際期刊

中興大學微生物暨公共衛生研究所教授趙黛瑜（左二）及團隊研發出登革熱二代疫苗，成果獲國際期刊刊登。（林欣儀攝）

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為有效對抗登革熱，國立中興大學微生物暨公共衛生研究所教授趙黛瑜團隊經5年研究，透過基因工程重組，發現架構較鬆散且具有凹槽的「登革熱類病毒顆粒」，經注射第二型血清病毒並進行動物實驗，證實其可對抗四種血清類型登革熱，成果獲國際權威期刊「eLIFE」刊登。

登革熱在全球被視為最嚴重的蟲媒感染性病毒性疾病之一，目前全世界唯一上市的疫苗只適合9歲至45歲民眾施打，且若是未曾感染過登革熱者施打疫苗後、將可能導致未來感染時出現更嚴重的症狀，也使得登革熱至今未有抗病毒藥物可治療。

為有效預防登革熱重症情況，趙黛瑜說，她與美國疾病管制中心教授張光正及成大、中研院成員組成跨域團隊，經多年研究與實驗，藉由基因工程的方式、多方嘗試，重組出一種外觀架構與病毒相似的「類病毒顆粒」，其較登革熱原始病毒的架構鬆散且具有一條凹槽。

趙黛瑜指出，此「類病毒顆粒」因鬆散、有凹槽，在人體中可使得免疫系統較容易發現它的存在，進而啟動抗體，團隊經注入第二型血清病毒進行動物實驗，發現其可加大抗體對抗的能力，足以抵抗第一至四型的血清病毒，老鼠實驗存活率達百分百。

目前此實驗成果除完成動物實驗，也獲權威期刊「eLIFE」刊登，趙黛瑜說，希望藥廠能接手繼續進行臨床實驗，她願意無償提供此成果。

中興大學校長薛富盛表示，去年台灣南部登革熱發生案例不少，今年更往北、光是中部就有上百例感染案例，境外移入者則更多，希望藉由第二代登革熱疫苗的這一線曙光，未來可阻擋病毒的擴散與傳播。

(中時 )

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