苗栗》山城農民後援會選舉布條遭割 卓蘭果農阻擋挨告

山城農民後援會於卓蘭自發性懸掛的選舉布條遭人割下帶走，果農怒斥中央換位子就換腦袋，果價崩跌是人禍。（巫靜婷翻攝）

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中時
巫靜婷、

苗栗縣卓蘭果菜市場主任張燈滎投訴指出，山城農民後援會11月初於卓蘭自發性懸掛的選舉布條遭到選舉宣傳車馮姓司機割下帶走，前鎮民代表賴光輝見狀上前阻擋，反被提告妨害自由，果農忿忿不平指馮男是受民進黨籍縣議員陳春暖指使才提告，但陳澄清，對此案不了解，更未指使任何人提告，指控是子虛烏有。

山城農民後援會自10月底在卓蘭等地區懸掛「民進黨不倒、農業不會好；民進黨不倒、葡萄賣不好」布條，抗議中央政府只顧政治鬥爭卻不顧基層農民面臨價格崩盤、銷路短少的危機。張燈滎氣憤地說「農民都吃不飽了，難道要叫我們去搶嗎？」直指果價崩跌是人禍。

張燈滎表示，日前更發生懸掛的選舉布條遭深綠宣傳車馮姓司機割下帶走，前鎮民代表也是當地果農的賴光輝見狀追車，上前告知已割下的布條不可帶走毀損，馮姓司機立即駕車掉頭離開，幾日後賴便得知自己被告妨害自由，覺得莫名其妙。

卓蘭果農得知布條被割氣憤難平，懷疑馮姓司機本身也是當地梨農，雖為深綠傾向，應不至於會偏激到主動割下布條，還反告同為果農的賴妨害自由，認為幕後是尋求連任的現任議員陳春暖執意要他提出告訴。

陳春暖澄清，雖知道卓蘭布條被拆有果農提出告訴，但對整個案情都不清楚，也從未指使任何人提出告訴，認為這項指控是子虛烏有。

張另提到，卓蘭水梨價格最好時，1公斤為130元，今年卻大幅降至60元，梨農賠本銷售、血本無歸，肥料、農藥、資材統統漲價，唯獨水果跌價至成本以下，叫人情何以堪？懸掛布條竟被拆、被告，執政者無能將官逼民反。

(中時 )

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