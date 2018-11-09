5000組序號免費看柏林愛樂全紀錄 台灣樂迷要搶趕快

柏林愛樂過去訪台四次，每次都造成轟動。(牛耳提供)

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古典天團柏林愛樂即將五度訪台，將在台灣帶來三場演出，並在高雄衛武營音樂會作現場實況全球轉播，高雄、屏東將作戶外轉播。為了這件盛事，柏林愛樂數位音樂廳也在今天提供免費數位音樂廳音樂會專屬序號，限量5000個名額，全球樂迷在7天之內都可免費觀賞數位音樂廳線上所有演出，包括14日柏林愛樂在衛武營的全球直播。

主辦單位牛耳藝術總監牛效華表示，過去四次訪台的戶外轉播，加上台灣熱情又有水準的樂迷，都是柏林愛樂每次出訪回去津津樂道的話題，今年再次與柏林愛樂數位音樂廳團隊合作，14日的高雄衛武營音樂會將在高雄衛武營戶外劇場與屏東演藝廳兩地放送訊號，同步轉播。

高雄場戶外劇場設有長16公尺、寬9公尺的巨型LED大銀幕轉播。屏東場從今天起開放在屏東縣政府文化處免費索票。

由於五千組免費序號是對全球大放送，台灣愛樂者可自即日起進入柏林愛樂數位音樂廳網站(www.digitalconcerthall.com)，點選網站首頁上方TICKETS進入，在網頁右方輸入免費序號TA8X5H登入，填入相關資料後，都可以在7天內免費觀賞數位音樂廳線上所有演出，非常值得。

牛效華表示，除了柏林數位音樂廳現場全球即時放送之外，中華電信MOD也已經開設「柏林愛樂專區」，將同步全球直播，愛樂者在電腦、手機、平板或電視就能同時收看。衛武營音樂會現場重新剪輯之後會做DVD出版，預計將有600張可以留給台灣樂迷細細回味。

(中時 )

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