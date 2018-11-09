台中》選戰緊繃！林佳龍：要有危機感 也要有最壞打算

台中市長林佳龍（中）9日表示，選舉的結果不在於民調決定，當天的投票率，才是真正決定選舉結果的關鍵，盼政績化為選票，支持「進步台中」。（盧金足攝）

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台中市長林佳龍說，這次選舉氣氛很奇特，要有危機感，所以必須做最好的努力，但也要有最壞的打算。（盧金足攝）

選情升溫！台中市長林佳龍9日針對選戰首度坦言，「必須做最好的努力，但也要有最壞的打算」，以目前來說，整個政治環境，對執政黨是很不利的，這次選舉氣氛很奇特，看到近期各家民調差異很大，很多人以為說民調就是選舉結果，但是錯了，呼籲支持者要有危機感，只有投票當天市民走到投票所，當天的投票率，才是真正決定選舉結果的關鍵。

林佳龍9日於「中西區太平區」聯合政見發表記者會後受訪，對媒體詢問各式民調差距大的看法時表示，台中這座城市正在進步，市民有感，希望用政績化作選票，他誠懇拜託所有的台中市民「要有危機感！」投下手上神聖的一票，才是決定台中未來的時候。

「這次選舉氣氛很奇特！」林佳龍說，看到近期各家民調差異很大，所以必須做最好的努力，但也要有最壞的打算，過去四年來，他與市府團隊幾乎是不眠不休，把過去沒有做或沒有做好的事情，這四年全力在努力執行，所以大台中的改變看的見，大台中持續在進步。

他強調，以目前來說，整個政治環境，對執政黨是很不利的，所以他懇求呼籲大台中市民一定要去投票，用你神聖的一票來支持「進步台中」，也讓我們市府團隊繼續有機會來跟大家一起建設進步的台中。

林佳龍表示，台中市民應該都有感覺到現在台中的進步，如果一座城市在進步，當然市府團隊會得到市民的肯定，所以各方民調的看好度高，就是因為看好「台中的進步」，也會連帶受到市民的支持。

至於近期民調支持度，林佳龍認為，因涉及不同機構或表態程度，也會做為參考之一，但他強調，內部民調自己仍然有一定的領先。

林佳龍認為，選舉的結果不在於民調決定，而是在於當天去投票，所以他也特別感謝台中市民給於市府很好的一個評價，對政績與花博滿意度都很高，希望化作選票支持，「讓我們有繼續進步的動力，繼續帶領市府團隊引領台中進步」。

(中時 )

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