回擊蔡英文 馬辦：馬英九都卸任了如何讓步國家主權？

2018年11月09日 18:11 中時 季節

蔡英文總統9日痛批前總統馬英九宣稱「不排斥統一」，是在做傷害台灣主權的事情。對此馬英九辦公室回擊，表示總統該關注的是經濟問題，而且馬英九已卸任，如今民進黨執政下，馬英九有甚麼本事讓步國家主權？

馬前總統辦公室表示，蔡總統如此大陣仗高規格發表談話，很明顯是為了選舉刻意操作。馬前總統已經講得很清楚，這是他在兩岸政策研討會時的致詞，依據中華民國憲法規定而來，無關選舉。現在台灣最不需要的就是炒作統獨和意識型態爭議，蔡總統應該思考如何解決經濟問題、回應民意，而不是因為選情告急，就不惜掀起統獨爭議，撕裂台灣社會。

馬前總統辦公室指出，看看國民黨高雄市長候選人韓國瑜在全國引發民眾狂熱支持，就知道民進黨主政兩年來造成兩岸關係倒退、台灣經濟停擺的情況，讓民眾有多麼不滿。蔡總統不去思考如何回應民意，到選前兩週還認為一切都是因為中共打壓，離民心真的很遠。韓國瑜先生說得很對，這個時間談統獨問題是最不需要的，民眾要的是「要生活，要賺錢，要繁榮」，希望蔡總統有聽進去。

馬前總統辦公室表示，蔡總統惡意扭曲馬前總統在研討會的談話，栽贓馬前總統對於國家主權讓步；但是馬前總統已經卸任，現在是民進黨完全執政，請問馬前總統如何讓步國家主權？民進黨政府選舉選到只會扣紅帽子，這種奧步必定被民眾唾棄。是誰搞壞兩岸關係與臺灣經濟？是誰在扯全民後腿？蔡總統怎麼不誠實面對這些問題呢？

馬前總統辦公室指出，蔡總統在兩岸問題、經濟問題上束手無策，自己該負的責任不負，卻想藉由操作統獨議題、以東廠手段來影響選舉，實在不是一個國家領導人應有的格調，令人遺憾。

(中時 )