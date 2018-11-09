傳恆春鎮長候選人老家遭丟土製炸彈　警方：抓到了！是放鞭炮

恆春鎮長候選人張榮志的老家8日傳出遭丟擲疑似土製炸彈，警方調查後發現是22歲高雄劉姓男子（左）放鞭炮所致，目前排除與選舉有關。（謝佳潾翻攝）

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恆春鎮長候選人張榮志的老家8日傳出遭丟擲疑似土製炸彈，警方調查後發現是22歲高雄劉姓男子放鞭炮所致，目前排除與選舉有關。（謝佳潾翻攝）
恆春鎮長候選人張榮志的老家8日傳出遭丟擲疑似土製炸彈，警方調查後發現是22歲高雄劉姓男子放鞭炮所致，目前排除與選舉有關。（謝佳潾翻攝）
恆春鎮長候選人張榮志的老家8日傳出遭丟擲疑似土製炸彈，警方調查後發現是22歲高雄劉姓男子放鞭炮所致，目前排除與選舉有關。（謝佳潾翻攝）

恆春鎮長選前不平靜，繼鎮代蔡新將在為鎮長盧玉棟助選拼連任期間掛彩後，另名鎮長候選人張榮志的老家8日晚間也傳出遭丟擲疑似土製炸彈，為此，張懷疑有黑道介入選舉，然經警方循線追查後，9日中午查獲是22歲高雄劉姓男子放鞭炮所致，目前排除與選舉有關。

警方調查，劉嫌在恆春並無選舉權，也未支持特定候選人或參與政治活動，他目前是跟舅舅在恆春工作，而在10月下旬行經恆南路某廟會時，恰巧見到有未燃放完的「轟天雷」爆竹，且發現內有3管煙火未爆，便拿起來放在車上。

警方指出，8日晚間，劉嫌與他表哥及1名友人開車至萬里桐以及龍水地區看人釣魚，返回恆春市區路上經過檳榔路段時，心血來潮取出其中1管煙火置於車窗外點燃後丟到路上引爆，隨後開到龍鑾潭排水溝外時，又燃放另一管爆竹，不料，竟意外捲入選舉糾紛。

警方表示，經查劉嫌車上的行車紀錄器，發現他的供樹與之符合，且行車紀錄器還有錄到燃放爆竹產生的火光，因此初步研畔，全案為劉嫌一時好玩隨意燃放爆竹，並無特定意圖，目前排除與選舉有關，但仍會深入調查，劉訊後依恐嚇罪嫌送辦。

(中時 )

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