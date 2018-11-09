中市精密園區徵才 媒合率4成7

2018年11月09日 18:22 中時 黃國峰

勞工局與台中精密園區廠商聯手舉辦「2018職來薪旺–南屯區廠商聯合徵才」活動，9日在精密園區勞工聯合服務中心熱鬧登場，共有30家廠商設攤徵才，提供近1500個工作機會。（黃國峰攝）

2018職來薪旺–南屯區廠商聯合徵才活動，9日在精密園區勞工聯合服務中心熱鬧登場，不少民眾到場求職，仔細填寫好履歷表。（黃國峰攝）

2018職來薪旺–南屯區廠商聯合徵才活動，9日在精密園區勞工聯合服務中心熱鬧登場，吸引近700人次投遞履歷，媒合率4成7。（黃國峰攝）

勞工局與台中精密園區廠商聯手舉辦「2018職來薪旺–南屯區廠商聯合徵才」活動，9日在精密園區勞工聯合服務中心熱鬧登場，民眾專心挑選職缺。（黃國峰攝）

2018職來薪旺南屯區廠商聯合徵才活動，9日在台中精密科技創新園區舉行，除了精密園區廠外，還有台中工業區、中科園區三井outlet等知名企業共計30家廠商參加，釋放上千職缺，吸引近700人次投遞履歷，媒合率4成7。

台中市就業服務處長傅晶如表示，台中精密園區帶動整個中部科技廊帶，是全球精密機械單位面積產值與聚落密度「雙冠王」，創造成千上萬多元就業機會，是台中智慧機械之都的重要指標。為協助產業徵才，邀請大立光電、上銀科技、漢鐘精機及健豪印刷等精密園區大廠設攤，台中工業區、中科園區等多家知名企業也共襄盛舉。

此次徵才，五成以上的職缺，起薪在3萬塊以上，科技製造業、精密機械產業佔本次求才廠商七成五左右，也有不少大廠提供優渥的薪資，吸引人才，例如上銀科技、矽品精密，招募技師、工程師等職缺，底薪加加班費，有可能月收入6萬以上。

因應三井不動產集團「MITSUI OUTLET PARK 台中港」12月將開幕營運，規劃170家的設櫃廠商，約需2千個職缺，這次徵才也設置三井徵才專區，共有七家將在三井設櫃的廠商，到場徵才，本次約召募200多個服務人員，其中台灣創造餐飲公司，更開出6萬5千的薪資，召募店經理。

台中市就業服務處提醒求職民眾如錯過本次徵才活動，可逕洽市府就業服務台（04-22289111轉35650）詢問相關職缺，或透過手機下載「大臺中人力資源網求職GPS」APP，查詢最新職缺及徵才活動訊息。另三井不動產集團「MITSUI OUTLET PARK 台中港」12月12日即將開幕營運，歡迎對服務業有興趣的求職朋友，趕緊至就服處官網三井各品牌廠商人才招募專區查詢所有工作職缺，把握機會踴躍面試。

(中時 )