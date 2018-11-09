台南》賴清德：黃偉哲內部民調 與外界民調差距大

2018年11月09日 18:43 中時 程炳璋

行政院長賴清德（前排左4）與民進黨台南市長候選人黃偉哲（前排左5）一起切餅祝福活動成功。（程炳璋攝）

行政院長賴清德9日到南紡世貿展覽館參加台南購物節與台南商展開幕，提到民進黨台南市長候選人黃偉哲的民調，他表示黨內掌握的民調與外界所作民調有很大的不同，天道酬勤，黃偉哲過去在立法院問政認真，相信台南市民會作出最好的決定。

台南購物節有1800個店家，分布全台南，台南商展有近400個攤位在南紡世貿展覽館開展，9日起連辦3天，今年目標營業額20億，預計將吸引4萬5000人次顧客。

一手創辦台南購物節的賴清德9日南下參加開幕儀式，他表示，擔任台南市長7年核心價值就是「吃飯皇帝大」，這幾年招商金額近1兆元，若再加上台積電5奈米廠與3奈米廠，共約1兆5000億，增加約10萬個工作機會。

賴清德提到剛舉辦過的台南寶可夢風潮，是2年前地震過後，台南市政府就在規畫的遊戲觀光活動，並提到寶可夢之後，還有另一個計畫，要找國際遊戲公司製作一個故事背景寫在台南的遊戲。

外界對黃偉哲近日民調遭國民黨台南市長候選人高思博追上，賴清德回應，外界民調與民進黨內部掌握的民調有很大的差距，但他相信天道酬勤，肯定黃偉哲過去在立法院認真問政的表現，會得到台南市民的青睞，只要方向不變，台南會持續進步。

(中時 )