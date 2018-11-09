台中》灣聲樂團音樂會 帶來台灣百年音樂風華

2018年11月09日 18:19 中時 陳淑芬

《一路走過來，台灣百年音樂風華》音樂會在記者會演奏精彩曲目。（陳淑芬攝）

灣聲樂團將在台中國家歌劇院演出《一路走過來，台灣百年音樂風華》音樂會，舉辦記者會。（陳淑芬攝）

灣聲樂團推出《一路走過來，台灣百年音樂風華》音樂會，將於11月18日在台中國家歌劇院演出，以西洋古典樂器演奏出台灣在地音樂，並搭配由導演吳念真一路講述台灣的歌謠、老歌、民歌到流行音樂的故事。灣聲樂團音樂總監李哲藝表示，希望將台灣在地音樂以古典音樂呈現，讓台灣音樂走進世界。

台灣新一代作曲家李哲藝，演出足跡遍及全球，認為「自身文化」才是音樂打動人心的關鍵，於2017年創辦灣聲樂團，演出以台灣人所寫的音樂及以台灣素材的音樂為主。灣聲樂團將在台中國家歌劇院推出《一路走過來，台灣百年音樂風華》音樂會，9日舉辦記者會，現場演奏經典台灣在地民謠，吳念真及台中市府新聞局卓冠廷與會。

音樂會將由灣聲樂團音樂總監暨指揮李哲藝帶領樂團，以台灣原住民平埔族素材所寫成的《馬卡道狂想曲》演奏開場，上半場邀請台灣旅居北京國家大劇院首席豎琴演奏家黃立雅演出《雙囍豎琴協奏曲》，整場音樂會將由導演吳念真一路穿插講述台灣音樂的故事。

李哲藝指出，《雙囍豎琴協奏曲》就是由攝影家張乾琦的攝影作品發想所改寫，生活與音樂息息相關，他希望將台灣百年在地音樂以古典音樂呈現，並且把台灣在地音樂帶進國際。

吳念真則指出，音樂會中以音樂描繪台灣的故事，希望能讓聽眾找到人生中難忘音樂的懷念。卓冠廷則表示，《一路走過來，台灣百年音樂風華》音樂會僅台中國家歌劇院演出1場，呼籲民眾不要錯失認識台灣百年音樂的機會。

(中時 )