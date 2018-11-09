《中時晚間快報》月薪4萬9實領770元 軍官遭追扣國防部解套

2018年11月09日 17:53 中時電子報 綜合報導

◎月薪4萬9實領770元 軍官遭追扣國防部解套

國防大學畢業的少尉軍官，因國防部追扣就學時期的年資，原本這個月應領4萬8990元，但在所得稅、退撫費、伙食費等項目，以及因國防部追扣就學時期的年資之後，實領只有770元。其中最大筆是「追扣薪餉（含補繳年資）」4萬1084元，金額佔月薪比逾83%。該名少尉的薪資單曝光後，引起網路瘋傳。

◎檢舉不實化粧品廣告 最高可獲50萬元獎金

檢舉化粧品可得獎金！衛福部食藥署今（9日）預告訂定《化粧品衛生安全案件檢舉獎勵辦法》草案，若發現化粧品廣告不實、宣稱療效，即可向食藥署通報，預計明年5月2日上路。為鼓勵吹哨人，檢舉成功可得罰鍰5％或10%的獎金，最少2000元，最多50萬元。

◎陸美貿易戰將升級 穆迪:全球經濟恐趨緩

陸美領導人月底將在阿根廷20國集團（G20）峰會期間會談，希望能化解美中貿易衝突，但國際信評機構穆迪（Moody's）8日警告，未來兩年內全球經濟成長很可能趨緩。

◎《最佳利益》公認女神天心讓劇組人人安心

華視、中天新劇《最佳利益》主演天心、鍾承翰、曾珮瑜、楊銘威、程予希、陳怡嘉等出席8日殺青宴，劇組提議Dress code，每個人身上都必須有黑白色系搭配，也代表最佳利益想表達的「這世界並非不是黑就是白，人生也不見得都非黑即白」概念。

(中時電子報)