《中時晚間快報》月薪4萬9實領770元 軍官遭追扣國防部解套

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎月薪4萬9實領770元 軍官遭追扣國防部解套

國防大學畢業的少尉軍官，因國防部追扣就學時期的年資，原本這個月應領4萬8990元，但在所得稅、退撫費、伙食費等項目，以及因國防部追扣就學時期的年資之後，實領只有770元。其中最大筆是「追扣薪餉（含補繳年資）」4萬1084元，金額佔月薪比逾83%。該名少尉的薪資單曝光後，引起網路瘋傳。

◎檢舉不實化粧品廣告 最高可獲50萬元獎金

檢舉化粧品可得獎金！衛福部食藥署今（9日）預告訂定《化粧品衛生安全案件檢舉獎勵辦法》草案，若發現化粧品廣告不實、宣稱療效，即可向食藥署通報，預計明年5月2日上路。為鼓勵吹哨人，檢舉成功可得罰鍰5％或10%的獎金，最少2000元，最多50萬元。

◎陸美貿易戰將升級 穆迪:全球經濟恐趨緩

陸美領導人月底將在阿根廷20國集團（G20）峰會期間會談，希望能化解美中貿易衝突，但國際信評機構穆迪（Moody's）8日警告，未來兩年內全球經濟成長很可能趨緩。

◎《最佳利益》公認女神天心讓劇組人人安心

華視、中天新劇《最佳利益》主演天心、鍾承翰、曾珮瑜、楊銘威、程予希、陳怡嘉等出席8日殺青宴，劇組提議Dress code，每個人身上都必須有黑白色系搭配，也代表最佳利益想表達的「這世界並非不是黑就是白，人生也不見得都非黑即白」概念。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

回擊蔡英文 馬辦：馬英九都卸任… 新北》蔡淑君發起「公益換幹話」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。