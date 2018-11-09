法務部嚴正澄清 「通保法」未定稿與選舉無關

2018年11月09日 19:19 中時 張孝義

通訊保障及監察法草案公布，媒體報導所謂修法係替政治偵蒐作準備，法務部9日發出澄清新聞稿表示，媒體報導與事實完全不符，更扭曲法務部以公開透明方式，讓外界對法案直接表達意見的美意，且此次修法是依修法時程進行，與所謂打擊假新聞、選舉議題、情蒐等完全無關，媒體報導實屬嚴重誤謬。法務部特此嚴正澄清，並請外界勿予訛傳。

法務部新聞稿如下：

通訊保障及監察法（下稱通保法）於103年1月2 9日修正公布後，檢察及警察機關等對於調取票限制過苛有相當意見，又為因應犯罪類型複雜化、組織化、新興科技發展及解決實務運作窒礙之處，相關條文有配合修訂之必要，本部自103年年中起為期修法過程更加謹慎，已發函相關機關廣納意見，並多次邀集學者、專家及檢察機關、司法警察機關代表召開座談會、研討會。本部前於105年1月13日即將通保法修正草案提請行政院核轉立法院審議，嗣於105年5月20日因選後內閣改組，行政院函請立法院撤回原送法案重新檢討，本部經再行研議後，於107年3月12日再次將通保法修正草案陳報行政院審查，修正立場與105年所提版本大致一致，此次修法本係兼顧人權保障、社會秩序及公共利益之維護，惟草案內容經行政院初次審查後，外界提出不同意見，行政院指示與外界多做溝通，107年11月5日立法委員於司法及法制委員會亦要求本部將通保法之修法版本刊登對外網路平臺，廣徵各界意見，故本部日前將修正草案放入國家發展委員會公共政策網路參與平台「眾開講」政策討論區，以期廣納徵詢各界聲音，使修正草案內容更臻周延完備。本件草案根本未在本部再修正定稿，亦未再送行政院討論，也未送立法院審議。

媒體報導所謂修法係替政治偵蒐作準備，與事實完全不符，更扭曲本部以公開透明方式，讓外界對法案直接表達意見之美意，且此次修法係依修法時程進行，與所謂打擊假新聞、選舉議題、情蒐等完全無關，媒體上開指稱，實屬嚴重誤謬。本部特此嚴正澄清，並請外界勿予訛傳。

(中時 )