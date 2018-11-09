新北》蔡淑君發起「公益換幹話」活動 送出千副幹話撲克牌

2018年11月09日 18:07 中時 吳岳修

新北市議員蔡淑君發起「發票換幹話」活動，吸引數百位民眾排隊捐發票換幹話撲克牌。（吳岳修攝）

新北市議員蔡淑君發起「好話換幹話」活動，說一句好話換一副民進黨幹話撲克牌，50副牌瞬間秒殺，蔡淑君自掏腰包再買2千副牌，提供民眾捐發票換牌，一天內送出千副撲克牌，讓蔡淑君感嘆「執政背離民意」，呼籲選民用選票教訓民進黨。

國民黨日前整理民進黨執政2年多來，上從蔡英文總統、行政院長賴清德，下至立委民代、各部會首長的失言內容，挑選最讓人民聽了翻白眼的經典幹話，製成連同2張鬼牌在內的54張幹話撲克牌，每張都寫有令人噴飯的幹話內容與出處，分送各地候選人當宣傳小物。

蔡淑君在10月底時拿到50副幹話撲克牌，她決定翻轉幹話錯誤，在臉書上發起「好話換幹話」活動，只要網友留言說一句「正能量」好話，就可以參加抽獎，短短不到數小時，留言人數竟達974則，蔡淑君只能用手機APP軟體隨機抽出50名網友。

為了不讓沒抽到的網友失望，蔡淑君自掏腰包訂製2千副幹話撲克牌，這次改採「發票換幹話」活動，民眾只要到蔡淑君位於林口文化二路與信義路口的競選總部，每捐出2張發票，即可換取一副撲克牌，每人限換10副，所得發票將全數捐給華山基金會。

蔡淑君在8日下午5時30分透過臉書直播發起「發票換幹話」活動，民眾反應熱烈，截至9時下午5時許，不到24小時已募得2千多張發票，發出1千多副幹話撲克牌，也讓蔡淑君感概「民進黨的執政真的是背離民心」。

蔡淑君指出，撲克牌中最大的四張A，都是蔡英文總統講過的經典幹話，包括黑桃A「勞工是民進黨心中最柔軟的那一塊」、黑梅A「政府公親變事主，勞工要自立自強」、紅心A「民進黨是古意的政黨」、方塊A「台灣的假真的休太多了」，讓全國人民及勞工聽了心在淌血。

(中時 )