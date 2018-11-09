惡劣! 故意刁難業者索賄數十萬 水公司股長被羈押

2018年11月09日 18:21 中時 洪榮志

自來水公司第6區管理處台南服務所潘姓股長，涉嫌從2013年起利用承攬水管及排水設施鋪設工程廠商申請估驗款的機會，以故意拖延、刁難文件核章等方式，每次向廠商索賄1萬元，迄今已累積數十萬元。台南地檢署會同廉政署8日搜索潘某住處、工作場所等20處，並傳喚潘及證人29人到案後，認定潘犯罪嫌疑重大，有逃亡、串證之虞，經向台南法院聲請羈押禁見獲准。

台南地檢署派駐法務部廉政署南部地區調查組檢察官柯博齡於去年7月接獲情資，指自來水公司潘姓股長涉嫌利用監督審核採購工程的職權，向廠商索賄後，經指揮廉政署南調組廉政官長期蒐證，8日見時機成熟，搜索潘某住居所、工作場所等共20處，並傳喚被告及證人29人。

經柯博齡等10位檢察官及派駐南調組檢察官魏豪勇、范家振等徹夜訊問後，發現潘某從2013年起，利用承攬自來水水管及排水設施鋪設工程廠商申請估驗款的機會，以故意拖延、刁難文件核章的方式，每次向承攬廠商索取賄款1萬元。據初估，索賄金額約數十萬元。

檢方認定潘某涉犯貪汙治罪條例對於職務上行為收賄罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，有羈押必要，經向台南地院聲請羈押禁見獲准。全案正由檢廉深入詳查實際犯罪所得，以及有無其他共犯。

(中時 )