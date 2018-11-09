金門》「金酒東北試釀案」牽動縣長選情 議長洪麗萍說分明

2018年11月09日 18:36 中時 李金生

縣議長洪麗萍強調，整件事感覺像是遭縣府「綁架」背書，實在有夠冤枉。（李金生攝）

「金酒赴大陸東北試釀案」遭質疑洩漏核心技術，成為縣長選舉的攻防焦點，被點名「知情」的縣議長洪麗萍今（9）日出面澄清，強調縣議會對整個過程根本不清楚，只是被臨時邀約參加，感覺像是遭縣府「綁架」背書，實在有夠冤枉。

洪麗萍強調，「人在做，天在看」她從政20年，自己沒有任何事業，也沒有投資任何項目，絕對真心對待每位鄉親，也希望金門未來有更好發展，希望縣府莫再一次次的傷害議會。

由於近日網路廣傳相關文宣，連競選縣長的前議長謝宜璋也點名要她出面講清楚。洪麗萍則在今天的真相記者會中強調，這些抹黑文宣中的照片是移花接木，根本與事實不符。

洪麗萍表示，議會原本在2015年12月13日組團赴北京參加旅遊推介會，未料於臨行前2天，縣府通知「限定」邀請她與副議長謝東龍去鐵嶺市與朝陽縣等地，只說要去看高粱契作，且不准帶隨行人員。她們基於為金酒原物料把關及拓展金酒大陸市場，最後才同意一起去。

洪麗萍說，她們在遼寧省僅停留2天，15日下午就趕赴北京與議會團隊會合，而在當地只是單純去看高梁契作，並參加「金門合作交流會議」，談的是瀋陽與金門的旅遊推廣與直飛，與金酒大陸行銷。至於縣府的其他會外行程，她們都沒參與，因此完全不知情。

洪麗萍說，抹黑文宣上的照片，就是在「金門合作交流會議」中拍攝，現場還有金湖鎮長蔡西湖、金寧鄉長陳成勇與金沙鎮長陳其德、金酒董事長陳永明等人，卻被有心人移花接木，影射與東北試釀案有關，誣指她對此事知情。

由於縣府團隊多次公開表示，「金酒東北試釀案」是依據縣議會提案，洪麗萍今天也特別澄清指出，議員是在2015年6月12日提案「建請金門酒廠到大陸選址設廠」，但縣府早在當年7月16日就以「執行有困難」回文否決。

洪麗萍強調，後來縣議會就未再參與赴大陸設廠事宜，包括2016年3月、6月11月，都是縣府與金酒自己去考察，與議會完全無關，卻老是被抓出來「背黑鍋」，縣府也將所有責任推給議會。

洪麗萍表示，現在回想起來，感覺縣府當初設局安排，根本是「綁架」，要議會去背書而已，實在讓人心寒，其實她們的遼寧省行程，金門日報均有報導，一查即知真相。

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(中時 )