南投》冬稀蜻蛉出沒 特有種「纖紅蜻蜓」最亮眼

纖紅蜻蜓為全球棲地最狹隘的蜻蜓，只分布在日月潭周邊的山區草澤。（沈揮勝攝）

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陳賜隆（右二）與多名昆蟲專家，日前到有「台灣生態挪亞方舟」之稱的蓮華池作蜻蛉類調查，發現特有種纖紅蜻蜓活動穩定但數量不多。（沈揮勝攝）
學術界調查記錄蓮華池冬季蜻蜓。（沈揮勝攝）
纖紅蜻蜓。（沈揮勝攝）
蓮華池地區同時分部有極稀少的燄紅蜻蜓（如圖，攝於蓮華池）；以往纖紅蜻蜓在尚未被發表時，一直被誤認為是此物種。（沈揮勝攝）

魚池鄉蓮華池為台灣物種密度最高的地區，學界稱「台灣基因庫」、生態「挪亞方舟」，分布有數種特殊罕見蜻蛉類，台北市立動物園昆蟲專家陳賜隆日前與雲林縣鳥會理事長王振芳、生態紀錄者吳登立前往調查，發現此刻特有種「纖紅蜻蜓」既活躍又穩定。

纖紅蜻蜓是全球惟一分布在單一海島、同時也是全世界棲地最狹隘的蜻蜓，目前僅發現在魚池鄉和埔里鎮的局部地區。

纖紅蜻蜓更是近幾年才被發現、命名發表的新種蜻蜓，牠正是由陳賜隆與曾經服務於科博館的吳韋廷、農委會林業試驗所學者葉文琪，以及另一學者唐欣潔於2015年夏季，在國際知名分類學期刊Zootaxa上共同發表。

該蜻蜓每年8月起，在日月潭附近的魚池鄉蓮華池、澀水、仙楂腳與埔里鎮的桃米里零星出現，9月到11月為活躍期，數量不多但還算穩定，12月初變稀，隨後匿跡。

日前陳賜隆一行人到魚池鄉作調查紀錄，除見喙鋏晏蜓、呂宋蜻蜓、脛蹼琵蟌與紅腹細蟌等冬季還可以找到個體的蜻蛉類，最亮眼的當屬纖紅蜻蜓。

(中時 )

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