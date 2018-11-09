捍衛苗栗大閘蟹 徐耀昌試吃：安全無虞

2018年11月09日 18:18 中時 何冠嫻

苗栗縣長徐耀昌（右）與農業處長陳錦俊（左）試吃苗栗大閘蟹，為在地養殖的品質掛保證。（何冠嫻攝）

農業處長陳錦俊提醒消費者，選購時務必認明「產地QR code標章」及「雷射防偽蟹環」，確保大閘蟹的品質與來源。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府輔導大閘蟹養殖有成，但因日前大陸進口的大閘蟹遭驗出戴奧辛超標，縣府農業處指出，有許多消費者誤以為苗栗養殖的大閘蟹遭冒充，已嚴重影響商譽，苗栗縣長徐耀昌9日偕同農業處長陳錦俊等人，到頭份黃金大閘蟹為蟹農打氣，並對本土養殖的品質予以肯定。

苗栗縣優質大閘蟹產銷協會總幹事陳雲湧表示，縣內大閘蟹的蟹苗皆通過上海海洋大學養殖基地篩檢，並合法引進養殖，且養殖過程有縣府指派的專員從旁輔導並嚴格監督，此外，他說明，大閘蟹還有產地標章防偽扣環的市場區隔，經過層層把關的苗栗大閘蟹，「絕對品質優良及安全掛保證」他強調，一定經得起考驗。

徐耀昌說明，苗栗推廣專業輔導養殖中華絨螯蟹（大閘蟹）已邁入第7年，且大閘蟹通過高達64項藥物殘留篩檢及漁業署抽驗戴奧辛符合規定，並附有專屬的「產地QR code標章」及「雷射防偽蟹環」，徐耀昌強調，苗栗大閘蟹「品質優良、安全無虞」。

陳錦俊也呼籲，希望消費者對本土養殖的「苗栗優質大閘蟹」能持續給予肯定與支持，並提醒選購時務必認明「產地QR code標章」及「雷射防偽蟹環」，確保品質與來源。

(中時 )