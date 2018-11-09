《勞動事件法》三讀 勞資訴訟更公平

2018年11月09日 19:00 中時 鄭舲

攸關勞工法律訴訟權益的《勞動事件法》今在立法院會三讀通過，改善勞工訴訟障礙，新法實施後，勞工面臨訴訟可就近選擇工作地的法院起訴，透過法院調解、審判程序，與聲請保全程序的釋明義務，降低訴訟對勞工生計的影響，並合理分配舉證責任，資方就相關文書資料負舉證責任，讓勞資訴訟更加公平。

過去勞工上法庭爭權益，常發生訴訟期間冗長導致勞工需分神奔波、資方拒絕提供文書、訴訟費用負擔過重，及勞動法令知識不足，而遭判敗訴。《勞動事件法》通過後，讓勞資爭議訴訟得以更有效率、公平化處理。

現行民事訴訟法規定，訴訟案是由被告居住地之法院管轄，俗稱「以原就被」原則。新法條文打破「 以原就被」原則，明令採取競合管轄方式，也就是視實際情況可以在勞工勞務提供地管轄法院進行審理。

同時，勞工過去常因擔憂尋求司法協助曠日廢時而卻步，新法規定，法院需在勞工聲請調解之日起三十日內指定第一次的調解日期，且原則上要再起訴後六個月內審理終結。此外，各級法院應設置勞動專業法庭，勞動調解委員會並加入勞資事務專家與法官共同進行調解。

為減少勞工訴訟障礙、適度降低勞工訴訟負擔，三讀條文指出，勞工或工會起訴或上訴，暫免徵收裁判費三分之二、強制執行標的金額超過20萬元者，該超過部分暫免徵收執行費，由執行所得扣還。

(中時 )