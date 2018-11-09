西洋樂器譜台灣樂章！吳念真講述《台灣百年音樂風華》

2018年11月09日 18:29 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

經典歌曲就是一聽能讓你回想很多，故鄉小橋、青梅竹馬、青春歲月！當西洋古典樂器遇上台灣在地音樂，會譜出什麼樣動人的旋律與故事！灣聲樂團音樂總監暨指揮李哲藝與知名導演吳念真，今（9日）上午在台中展開一場文字與音樂的對話，共同為11月18日於台中國家歌劇大劇院演出的灣聲樂團音樂會《一路走過來，台灣百年音樂風華》「拉票」。

李哲藝表示，灣聲樂團用西洋古典樂器演奏台灣在地音樂，致力於「古典音樂台灣化，台灣音樂古典化」，當灣聲樂團遇上用文字與戲劇演繹人間風情的吳念真導演，必將激盪出一場精彩絕倫的演出。李哲藝感謝吳念真答應演出，這也是吳導第一次擔任音樂會導聆人。

吳念真說，作家有太多文字可以使用，但作曲家只有七個音符卻可以譜寫出動人樂章，所以他很佩服作曲家。吳念真認為台灣最令人難忘的故事來自於庶民生活，例如礦坑工人收工時哼唱洪一峰的歌，就是最美的旋律，他在音樂會所要講述的就是與演奏曲目相關的台灣故事。

11月18日這場音樂會上半場由李哲藝指揮灣聲樂團演奏以台灣原住民平埔族素材所寫的《馬卡道狂想曲》，並邀請北京國家大劇院豎琴首席黃立雅演繹李哲藝發想自名攝影家張乾琦攝影專輯所創作，講述台灣新移民文化衝突故事的作品《雙囍》豎琴協奏曲。下半場則演奏李哲藝的交響樂作品《一路走過來》，從自然歌謠、創作歌謠、老歌年代、民歌時期，一路走到近代的流行音樂。

《一路走過來，台灣百年音樂風華》吳念真導演將於灣聲樂團音樂會講述台灣故事。（主辦單位提供）

豎琴家黃立雅、灣聲樂團首席梁茜雯與李哲藝則於記者會中演奏《雙囍》、《草螟弄雞公》，令與會者陶醉動容。灣聲樂團音樂會《一路走過來，台灣百年音樂風華》，11月18日下午2點30分，於台中國家歌劇院大劇院。

(中時電子報)