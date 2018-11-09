布袋戲大師黃俊雄挺韓國瑜 義演《雲州大儒俠 史豔文》

武林大風暴！ 韓國瑜Ｘ黃俊雄 高雄林園廣應廟合體義演《雲州大儒俠》
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中時電子報
/綜合報導
「武林大風暴」預定晚上7點上演，廣應廟前已擠滿人潮。(圖/擷自張家慶直播)
布袋戲大師黃俊雄在演出前致詞。

年底選舉倒數計時，國民黨候選人韓國瑜昨日旗山造勢人潮再度爆滿，韓國瑜今天在高雄市林園區廣應廟力邀布袋戲大師黃俊雄到場義演《雲州大儒俠 史豔文》，另加碼演出「西遊記-大鬧天宮」，現場擠進4000多名觀眾。黃俊雄在演出前與韓國瑜合照表示支持之意。

「武林大風暴」正式演出前廣應廟前已擠滿人潮，高雄縣前縣長楊秋興提前到場與民眾聊天。在韓國瑜到場前，廟前廣場有一隊人馬舉著標語看板繞場高喊「韓國瑜加油」、「韓國瑜凍蒜」，上空也有空拍機盤旋攝影。《雲州大儒俠 史豔文》約在7點20分正式開演，台下觀眾立即回到小時候守住電視機前專心觀賞情緒。

韓國瑜遷居高雄市落籍林園，今日是法定競選活動起跑首日，下午先在高雄林園大寮掃街，晚上雲林同鄉布袋戲大師黃俊雄相挺來林園廣義廟演出《雲州大儒俠》，並請來鼎鼎大名的戲偶史艷文拜票，希望選民票投1號韓國瑜。

(中時電子報)

《雲州大儒俠》戲偶逐一登台演出。
《雲州大儒俠》戲偶逐一登台演出。
《雲州大儒俠》戲偶逐一登台演出。
《雲州大儒俠》戲偶逐一登台演出。
國民黨高雄市長候選人韓國瑜9日在高雄林園與布袋戲大師黃俊雄合體演布袋戲。(圖／來源自批踢踢)
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