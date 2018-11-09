黃覺拍《地球》偷師張艾嘉 一鏡到底壓力大狂抽菸

《地球最後的夜晚》演員黃覺(左)與陳永忠。（甲上提供）

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曾以《路邊野餐》獲金馬最佳新導演的畢贛，最新執導作品《地球最後的夜晚》再度入圍本屆金馬獎最佳劇情片、導演等5項大獎。主要演員黃覺9日受訪時透露，片中長達60分鐘3D一鏡到底的絕美鏡頭，其實拍攝起來困難重重，黃覺透露開拍前大家會聚在拍攝之處的礦車上不停抽菸，「半小時就抽了5、6根吧！」

一鏡到底最怕NG，他為了接戲得拉著女主角湯唯從相當陡的路狂奔下山，過程中他必須小心翼翼，才不會讓湯唯跌倒。另外就是打乒乓球，開拍前他在大太陽底下每天練兩小時，但拍攝現場不是專業的球台與球拍，導致練習成果無法發揮，火上加油的是，畢贛一直要求與他對打的小演員「一定要贏」，黃覺苦笑說：「這一鏡到底都那麼焦慮了，戲裡我得贏了球才能走啊，這讓我更焦慮了。」

談到與張艾嘉合作，黃覺讚她「特別像是藝術家」，「我就像個旁觀者，去觀賞她每一次演出、每一個細節，她是怎麼在現場處理這個角色。」私底下兩人喜歡聊吃吃喝喝，「沒事幹的時候我們不願坐車回家，跟李鴻其幾個人就會在凱里大馬路上蹓來蹓去。」

黃覺跟周迅、孫儷都是好友，在《地球》也與曾美慧孜合作，他不敢評誰贏面大，只記得拍完《地球》後曾美慧孜告訴大家她終於接到人生中第一部電影女主角，的要去香港拍片了，「沒想到就入圍了，雖然沒看過（電影）但覺得她是一位特別努力的女演員。」周迅是他多年好友，他說自己太主觀、判斷不了。與孫儷雖沒合作過但私下交流很多，對於他們夫妻倆一起入圍「挺期待的」！

陳永忠在片裡要一邊唱伍佰〈堅強的理由〉，一邊吊打黃覺、拽湯唯頭髮的戲。他為了那場戲提前兩個月去健身房鍛鍊和學習跳舞，正式拍攝時跳得太正規被畢贛頻頻打槍，他說：「最後我灌了兩瓶二鍋頭，用跟朋友去KTV喝開的那種感覺去演。」

(中時 )

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