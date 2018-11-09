台北》北市長辯論會明登場 各陣營備戰

2018年11月09日 19:07 中時 張潼

台北市長辯論會明天下午1時登場，由於這是選前唯一一場現任市長柯文哲有出席的辯論，其餘4個對手陣營無不磨刀霍霍、加緊備戰，預計將對柯的施政表現、兩岸論述等「強力攻擊」；柯陣營也未掉以輕心，據了解這幾日柯文哲雖行程滿檔，仍利用空檔加緊準備，連咬字速度、手勢等也都加強訓練。

辯論會由公視主辦，並提供網路直播，預計分三階段進行，首先是每人6分鐘的申論，第二階段為提問和回應各2分鐘的交叉詰問，最後則是每人6分鐘的結論。此次未安排媒體和公民團體提問時段，僅會在125分鐘辯論會結束後，由主辦單位安排5位候選人依序接受5分鐘媒體聯訪。

根據上周電視台主辦的首場辯論，即使柯文哲沒有出席，但4位候選人幾乎都把焦點鎖定在攻擊柯文哲施政表現上，因此，辯論會柯文哲將出席，可預見「圍剿柯P」應還會是此次重點。

面對對手來勢洶洶，柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒表示，8日下午、9日晚間行程結束後，柯都在練習辯論，包括補足政策論述、加強口條和儀態訓練等，昨天早上出席民間社福團體記者會，也可視為「小試身手」。

林強調，對於柯文哲的辯論攻防能力不擔心，尤其對手主要應會針對市政部分攻擊，柯不會迴避問題，會將外界的質疑論述清楚，例如取消重陽敬老金挨批，就說清楚為什麼反對齊頭式平等社會福利，「有備而來的政策就是最好的攻擊，其他人提出的問題就不再是問題了」；另外，針對兩岸時事等，也都會多加關注，以免對手陣營提出。

丁守中競選辦公室發言人詹為元表示，過去半年多，選舉主軸比較未能好好討論市政，所以辯論會以檢討柯文哲施政缺失為主，尤其目前雙方民調已經接近肉搏戰，這次辯論非常重要，現在就怕丁最近喉嚨不好，頻頻想咳嗽，今天特別取消上午行程「養聲」。

姚文智陣營發言人洪立齊則說，任何市民關心的議題，辯論上都會拿出來討論，希望藉機會，讓選民直接比較每一位候選人的論述。

(中時 )