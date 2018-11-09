工研院2發明 在美獲創新獎榮耀

2018年11月09日 19:40 中時 邱立雅

「e立淨消毒噴霧製造機」是工研院新創公司創淨科技應用工研院專利技術開發的產品，加入自來水通電後即可製造出高活性氧消毒水。（工研院提供）

2019年美國消費性電子展創新獎(CES 2019 Innovation Awards)近日公布得獎名單，在經濟部技術處支持下，工研院以「高負載高續航商用無人機」在全球眾多參展廠商的技術產品中脫穎而出，獲得機器人與無人機類(Robotics and Drones)的CES 2019 創新獎。同時，工研院新創公司「創淨科技」則以「e立淨消毒噴霧製造機」獲得家用電類 (Home Appliances) 創新獎殊榮。這兩項獲獎產品將於2019年1月8日至11日的CES創新獎展示區中展出。

CES Innovation Awards主要設立宗旨在於表揚創新產品的傑出技術和設計。由美國消費技術協會（CTA）根據產品工程品質、藝術設計、消費者訴求、社會或產業影響力、獨創性、產品市場競爭力等標準進行評選，分別給予創新獎及最佳創新獎項。這是全球品牌各大廠新產品曝光的極佳榮譽，也是歷年來各大廠兵家必爭之地。CES 2019創新獎（CES 2019 Innovation Awards）的獲獎者除了工研院，還包括NVIDIA、Honeywell和Sony等知名公司。

工研院院長劉文雄表示，工研院連續2年榮獲CES 創新獎；這個以消費產品為導向的國際肯定，證明了工研院聚焦市場導向的研發成果能夠在全球創新舞台中脫穎而出，也展現了工研院以卓越的創新能力創造經濟價值的承諾。此次獲獎的「高負載高續航商用無人機」具備高載重與長時間飛行的特性，提供產業作業、空中巡檢、緊急救難等應用，開啟了交通承載的新想像。

而工研院近年來強化育成並加速新創的發展，讓工研院的創新成果能走出實驗室以新創之姿進入市場，劉文雄表示，創淨科技採應用工研院專利技術開發以電化學方式將自來水轉化為消毒水，滿足消毒市場需求也為大眾解決衛生消毒的問題，我們將持續培養像創淨科技這樣的新創公司，並與產業界和學術界密切合作，扮演台灣跟國際的橋樑，以創新技術領航產業邁入新藍海。

(中時 )