漁人碼頭冬漁時節　限量鮮蟹限時搶購

2018年11月09日 19:40 中時 高彥哲

石門區的「老梅石槽」是近年來熱門的旅遊景點，每年的3月到5月，石槽上會覆滿海藻，就像披上一件綠色毛衣，形成全台唯一特殊景觀。（高彥哲翻攝）

北海岸地區一直是北台灣一日小旅行的好去處，除了有老梅綠石槽、富貴角燈塔及風車公園等熱門旅遊景點，還能到品嚐美味的萬里蟹及新鮮現撈海鮮，11月17日淡水區漁會將在淡水漁人碼頭舉辦「冬漁時節，螃蟹肥了」漁產品推廣活動，現場新鮮漁獲拍賣及鮮蟹限時搶購活動，歡迎民眾前往品嚐在地美味。

除了大家熟知的萬里區龜吼及野柳漁港以外，北海岸的石門區富基漁港也是萬里蟹主要卸貨港之一，每天都有新鮮萬里蟹及各種現撈漁獲可以採買，富基漁港裡設有魚產品銷售中心，民眾到這裡除了可以到A棟生鮮區挑選新鮮漁獲帶回家，想要現吃的民眾也可以在挑選食材後，再到B棟代客料理店付費請餐廳料理，現場大快朵頤。

石門區的「老梅石槽」是近年來熱門的旅遊景點，秋冬時東北季風將海浪打上石槽，激起朵朵浪花十分壯觀，到了每年的3月到5月，石槽上會覆滿海藻，就像披上一件綠色毛衣，形成全台唯一特殊景觀。

鄰近的富貴角燈塔是台灣本島的極北點，黑白相間條紋的八角形塔身，成為北台灣海岸特殊的地標，沿著燈塔週遭步道行走，可以觀賞海天一色的美景，讓人心曠神怡，目前正進行老舊設施更新，園區預計於11月16日重新對外開放。

附近風車公園，是台灣電力公司在台灣本島規劃的首座風力發電機組，全區共有六座紅白相間風車，遠看相當醒目，園內規劃一條木製棧道供遊客行走，下方有一個觀景平台，景色優美，非常推薦到此散步賞景。

11月17日淡水區漁會將在淡水漁人碼頭舉辦「冬漁時節，螃蟹肥了」漁產品推廣活動，現場有新鮮漁獲拍賣及鮮蟹限時搶購活動，還有免費的美食嚐鮮、「淡水限定版」帆布包彩繪與魚形紙雕DIY體驗活動，當天中午推出超值肥蟹宴，自即日起至11/15(四)採網路預購，每桌8,888元，詳情可至萬里蟹官網、新北漁樂快爆臉書專頁查詢。

(中時 )