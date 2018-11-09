他走過35個國家　聯合國專家選擇落腳中國

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旺報
孫曜樟

唐華德原是一名荷蘭人曾在荷蘭外交部、聯合國環境計畫署、歐盟等多處任職，足跡遍及35個國家，最後他選擇在中國落地生根，除了因為妻子是中國人外，他說「每次我回到荷蘭，從機場到我家的那條路幾乎沒有過變化。而當我回到中國，從機場到家的路上，每一次都會感受到與此前全然不同的景象」。因此，與中國的發展速度相比，歐洲已經變成了一位老人。

在華定居17年的聯合國專家唐華德談起中國的發展，總是有說不完的內容，而1991年則是改變他命運的開始，當時唐華德為聯合國教科文組織的專家來到黃山，參加一個國際旅遊發展研討會，李文君則是這次會議的翻譯人員，第一次見到了他，在研討會期間，兩人建立了深厚的感情。1997年，唐華德在與李文君結婚後，來到中國度過第一個春節。

2005年，在唐華德的極力推薦下，夫妻二人買下了北京城中一個老舊的四合院。依照四合院的原始風格，親手打造了一個靜謐傳統的生活環境。在這座四合院裡，唐華德繼續進行自己的國際工作，為中國城市發展貢獻智慧。

談及愛上中國的原因，唐華德表示，不僅因為妻子是中國人，更多的還是中國人努力奮鬥的生活氛圍，在中國，人們對生活有所期待，每一個人都在努力讓自己的生活變得更好，他們讓社會充滿活力，中國的生活讓他更加富有生氣和能量。

(旺報 )

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