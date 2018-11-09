重返‧泰雅–高茂源捐贈特展 觸動百年文化記憶

2018年11月09日 19:43 中時 葉書宏

新北市烏來泰雅民族博物館即日起至明年3月28日特舉辦「重返‧泰雅–高茂源捐贈特展」。（葉書宏翻攝）

新北市烏來泰雅民族博物館即日起至明年3月28日特舉辦「重返‧泰雅–高茂源捐贈特展」。（葉書宏翻攝）

新北市烏來泰雅民族博物館即日起至明年3月28日特舉辦「重返‧泰雅–高茂源捐贈特展」，展示文史工作者高茂源所捐贈之35件泰雅傳統珍貴古物及216張影像照片，並在今（9）日舉辦記者會，由烏來國中小歌謠社獻唱泰雅傳統歌謠，純稚動人的歌聲揭開特展序幕。

現場彷彿走入歷史迴廊裡，時光倒流重返烏來過去生活文化的記憶點滴，藉由展覽合作連結烏來在地人文蘊孕更深厚的民族情感，透過文物傳達對原住民文化歷史記憶共振，引領參觀者走進歷史探索文化，觸動共同過往的記憶與故事，認識及欣賞烏來泰雅歷史文化的美麗與光輝。

高茂源出生於烏來之漢族，其母親（高蔡市夫人）生前從事助產士工作，當地族人為報答對其母親之恩惠，常將泰雅織品或器物作為回饋禮金贈送給高茂源的母親，因此高家雖然為漢族，但家中收藏了許多泰雅族的許多器物。

高茂源本身亦長年致力於烏來當地文史的研究與資料蒐集，除了母親所珍藏的泰雅族相關器物外，自己所蒐藏的泰雅傳統器物也都保存完善。高茂源先生為確保器物能受到完整的保護，將泰雅傳統器物計35件無償捐贈給烏來泰雅民族博物館，除了希冀藉由博物館能量妥善保存此批珍貴傳統器物外，也希望以拋磚引玉的方式，鼓勵更多人士投入泰雅文化之研究。

新北市政府表示，台灣原住民族傳統文物是十分珍貴的文化資產，隨著時間的變遷，文化傳承工作更是彌足珍貴，泰雅民族博物館致力於保存、推廣及傳承泰雅族文化，為讓社會大眾分享烏來泰雅的文化記憶，更希望藉此喚起年輕族人對部落歷史的脈絡與情感。

以「重返‧泰雅–高茂源捐贈特展」主題，透過高蔡市女士的故事與高茂源的珍藏，將視野拉回上個世紀初的烏來，讓泰雅織品重返家鄉，追尋失落的故事，歡迎大小朋友相揪來到烏來泰雅民族博物館，欣賞百年傳統古物重新綻放光輝，一探原住民族獨特的文化瑰寶。

(中時 )