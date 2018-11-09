加州火勢擴大 每分鐘燒掉80足球場面積 撤離數萬居民

2018年11月09日 19:10 中時電子報 盧伯華

北加州大火 數萬人撤離

美國加州北部山區近日再度發生大火，火勢在狂風助力下迅速蔓延，大火肆虐山林，燒毀林區速度之快已達每分鐘80個美式足球場面積，數百幢建築物遭摧毀，至少有4萬居民緊急逃離火場臨近地區。

從加州的奇哥市往沙加緬度市方向看過去，漫天煙霧聲勢驚人。（圖／美聯社）

綜合外媒報導，美國加州在當地時間8日再度發生野火，起火地點是北部的巴特(Butte)郡，由於火勢又快又猛，10幾個小時內燒掉面積已經超過8000公頃，相當於每分鐘燒掉80個美式足球場的面積。巴特郡當局已經急撤離3個城鎮的居民，並且宣布進入緊急狀態。

加州大火讓天堂鎮居民倉惶撤離，許多汽車甚至都來不及開走就陷入一片火海。（圖／美聯社）

在風助火勢之下，大火已從普爾加（Pulga）到康科（Concow）地區蔓延至天堂鎮（Paradise），該鎮大約有27000名居民。火災迫使天堂鎮醫院的患者撤離到其他地區的醫院，鎮內11所學校大約3300名學生和職員，被疏散到奇科（Chico）的避難中心。目前有數百名消防員投入救火，受傷人數尚無法統計。

加州大火燒造成漫天煙霧，不只讓人身體不適，還因視線不良造成救火與撤離的困難。（圖／路透）

當地居民早上醒來時，聞到煙霧的氣味，不遠處的天邊一片橙紅色，紅通通的火焰遍布整片山頭，由於火勢極大，漫天的煙霧也對救火與撤離民眾造成許多困難。

參與救火的消防隊員指出，現在進入初冬，天氣非常乾燥，加上強風助長火勢，大火一發不可收拾。

(中時電子報)