台南》選戰從夏天打到冬天 選舉贈品也換季

周奕齊準備了扇子、便條紙、環保袋、糖果包等不同贈品。（劉秀芬攝）

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選戰從夏天打到冬天，贈品也換季，保暖手套都出現了。（劉秀芬攝）

台南市議員第四選區（玉井、楠西、南化、左鎮）4名候選人搶1席，競爭激烈，除了宣傳車掃街，近期候選人紛紛地毯式登門拜訪，同時送上實用小贈品爭取支持，有環保袋、環保筷，也有吃的喝的，然選戰從夏天打到冬天，贈品也換季，保暖手套都出現了。

近日民進黨籍議員候選人王開玹按戶拜訪時，發送毛茸茸的保暖手套，收到的選民一時還搞不清楚是什麼，發現是手套時有驚喜的感覺。選戰從夏天開打，最常送的是帽子、水、扇子、衛生紙、溼紙巾，近日天氣偶雨，有轉涼趨勢，手套都登場了。

年僅30歲的無黨籍議員候選人周奕齊，也準備了扇子、便條紙、環保袋、糖果包，他小一及幼稚園的女兒放了學就到競選總部幫忙，跟著媽媽認真的把糖果裝袋。糖果袋雖然不新奇，但對家裡有小朋友的選民，還是蠻受歡迎的。

無黨籍議員候選人蔡祐昌的競選小贈品也很有特色，除了帽子、溼紙巾、鐵筷，還有特製咖啡包，蔡祐昌的競選總幹事李珮熙本身對咖啡很有研究，她說很多人都很喜歡他們的咖啡包小禮物。以無黨籍參選的陳福慶，是4人中最晚成立競選總部的，競選小物同樣有夏天必備三寶，扇子、帽子、瓶裝水，紫色系設計很搶眼。

(中時 )

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