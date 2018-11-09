台南》郭秀珠、尤榮智選議員 女兒陪按戶成嬌點

尤淨寬（右）陪著爸爸尤榮智（左）到處去拜訪選民。（劉秀芬攝）

友善列印
中時
議員郭秀珠（左）女兒陳筱諭（右）陪著到大內區按戶拜訪。（陳筱諭提供）

台南市議員第3選區（麻豆、下營、六甲、官田、大內）4人爭取3席，郭秀珠地方人脈雄厚爭取連任，尤榮智上次僅輸不到300票，這次則再度挑戰，兩人身邊都可以看到女兒忙進忙出。

郭秀珠是現任市議員，先生陳彰茂是前麻豆鎮長、鎮代、鎮代會主席，在地方算是「政治家族」，女兒陳筱諭從小耳濡目染，每次選舉都出來幫忙，落落大方，今年還參選民進黨全國黨代表，經常在臉書幫媽媽宣傳。

尤榮智前兩次競選3個小孩都有出來幫忙，這次競選則以尤淨寬為主，因此她也格外忙碌。尤榮智曾任代表會主席、六甲鄉長、台南縣議員，現擔任國民黨六甲區黨部主任委員，小孩對政治也都不陌生。

尤榮智由女兒陪著到處去拜訪選民，受到市民熱情的鼓勵與支持，他按戶拜訪是愈走愈勇。尤淨寬說，陪他們去按戶拜訪的鄉親都是自願出來的，讓她們非常感動及感謝。在政見方面，尤榮智希望如果能當選，要改變翻轉台南市不合理的健保、房屋稅政策，還給市民公道及與其他五都一樣的平等權益。

陳筱諭說，跟著去按戶，覺得爸媽對民眾是百分百的真心，一定要親自跟選民拜託讓她很佩服。這幾周下來，她也從與選民聊天中發現，麻豆區居民對最希望能解決淹水問題。郭秀珠也說，當了這麼多屆的議員，始終沒有改變初心，服務第一，選民至上，議員已經不是工作而是生命的一部分。

(中時 )

林奕華宣誓就職立委 龔雅雯回鍋… 台中》青農賢拜回娘家 林佳龍現…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。