台南》郭秀珠、尤榮智選議員 女兒陪按戶成嬌點

2018年11月09日 20:45 中時 劉秀芬

議員郭秀珠（左）女兒陳筱諭（右）陪著到大內區按戶拜訪。（陳筱諭提供）

台南市議員第3選區（麻豆、下營、六甲、官田、大內）4人爭取3席，郭秀珠地方人脈雄厚爭取連任，尤榮智上次僅輸不到300票，這次則再度挑戰，兩人身邊都可以看到女兒忙進忙出。

郭秀珠是現任市議員，先生陳彰茂是前麻豆鎮長、鎮代、鎮代會主席，在地方算是「政治家族」，女兒陳筱諭從小耳濡目染，每次選舉都出來幫忙，落落大方，今年還參選民進黨全國黨代表，經常在臉書幫媽媽宣傳。

尤榮智前兩次競選3個小孩都有出來幫忙，這次競選則以尤淨寬為主，因此她也格外忙碌。尤榮智曾任代表會主席、六甲鄉長、台南縣議員，現擔任國民黨六甲區黨部主任委員，小孩對政治也都不陌生。

尤榮智由女兒陪著到處去拜訪選民，受到市民熱情的鼓勵與支持，他按戶拜訪是愈走愈勇。尤淨寬說，陪他們去按戶拜訪的鄉親都是自願出來的，讓她們非常感動及感謝。在政見方面，尤榮智希望如果能當選，要改變翻轉台南市不合理的健保、房屋稅政策，還給市民公道及與其他五都一樣的平等權益。

陳筱諭說，跟著去按戶，覺得爸媽對民眾是百分百的真心，一定要親自跟選民拜託讓她很佩服。這幾周下來，她也從與選民聊天中發現，麻豆區居民對最希望能解決淹水問題。郭秀珠也說，當了這麼多屆的議員，始終沒有改變初心，服務第一，選民至上，議員已經不是工作而是生命的一部分。

(中時 )