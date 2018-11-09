「溪頭藝響」聆聽森林音樂會 體驗竹藝文化魅力

2018年11月09日 19:43 中時 廖志晃

台大林管處長蔡明哲，歡迎大家到溪頭療育身心。（廖志晃攝）

到溪頭療育身心，還可參觀歷史檔案，兼具知性之旅。（廖志晃攝）

台大實驗林管理處結合溪頭2大盛事─竹文化節與音樂會，成為11月的主題活動「溪頭藝響」！音樂會分兩場次，原創音樂會10日登場，由南方二重唱擔綱；18日森林音樂會包括董事長樂團、音樂國寶文夏、《後宮甄嬛傳》片尾主題曲演唱歌手亦帆都將登台演出！

台大林管處長蔡明哲表示，溪頭舉辦竹文化節已邁入第17年；森林音樂會則是第12年。今年將兩者結合為「溪頭藝響」，代表「竹藝」和「樂聲響起」，讓遊客在2天1夜的溪頭之旅中，吸收森林芬多精，還能體驗竹子的藝術及手作的樂趣，並且在森林裡聽見幸福聲音、回味美好的時光，療育身心靈。

竹文化節將於17日上午9時30分，在溪頭自然教育園區漢光樓草坪區登場，邀請台客電力公司、秀林國小竹樂團、安地斯樂團演出，當天推出親子趣味闖關遊戲、藝術家手繪側背袋DIY、竹藝DIY、絲巾植物染、竹凳DIY、集戳兌獎等活動，民眾可先透過台大實驗林官網預約報名。

蔡明哲表示，今年竹文化節的竹編裝置藝術取名「藝響蒼穹」，以日月星辰代表蒼穹，曲型竹編為「月亮」，搭配圓形竹編象徵「太陽」，周邊漂流木椅代表九大行星圍繞；「太陽」為鏤空設計，民眾可以走進去，與國際環保音樂家馬修．連恩的音樂作品互動，透過心靈音樂達到森林療育的效果。

音樂會分2場次，10日上午原創音樂會在溪頭自然教育園區漢光樓草坪區舉行，邀請3屆「金曲組合」南方二重唱、沙沙小樂團、小老鷹樂團演出。

18日上午10時30分森林音樂會，在溪頭自然教育園區草坪區登場，包括董事長樂團、音樂國寶文夏、金曲歌后官靈芝、亦帆、徐哲緯等人演出。

台大實驗林官方臉書也推出分享文章抽好禮活動，11月11日前參與，就有機會獲得限量溪頭住宿券等好禮。

此外，台大與暨南大學共同舉辦「暨往開來佑山林─南投地區大學的環境守護檔案聯展」，展期即日起至12月9日，歡迎參觀。

(中時 )