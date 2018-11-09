台中踩舞綻動國際 23隊踩舞華麗大競演

2018年11月09日 19:43 中時 盧金足 、 陳世宗

今年國際團體力請日本3大踩舞組織傑出代表，更擴大邀請韓國原州、越南表演團體，總計7隊國際代表隊來台獻技。（盧金足攝）

第3屆「台中國際踩舞祭」9日晚間在台中市府前廣場盛大登場！（盧金足攝）

第3屆「台中國際踩舞祭」9日晚間在台中市府前廣場盛大登場！前夜祭精彩的舞台表演與周邊市集活動揭開踩舞序幕，台中市長林佳龍、台灣觀光協會會長葉菊蘭、立法院副院長蔡其昌、立委黃國書、洪慈庸，與來自日本、韓國、越南的踩舞組織代表及贊助商代表一同擊鼓，宣告2018台中國際踩舞祭正式啟動。

林佳龍表示，台中甫獲 2018「全球節慶活動城市獎」肯定，台中國際踩舞祭辦理第2年即獲得交通部觀光局觀光年曆全國級活動肯定，今年國際團體力邀日本3大踩舞組織傑出代表，更擴大邀請韓國原州、越南表演團體，總計7隊國際代表隊來台獻技。

此外，全國各級學校、企業組織、在地商圈、民間社團等自主組成16隊參加踩舞競演，活動已逐漸深化在地連結，強化本土文化特色，也更加落實「全民共舞 全民參與」的理念。

台中市觀光旅遊局長陳盛山說，開場表演由在地代表隊伍新民高中打頭陣，國內外表團及企業隊伍輪番接力上陣、賣力演出，來自日本YOSAKOI索朗祭歷年優勝的踩舞代表隊「北海道夢想漣ESASHI」等，還有韓國、越南、雄獅集團、麗寶樂園等台日優秀表演團隊相繼登台歡迎全台灣民眾踴躍參與，體驗台中國際踩舞祭的精彩魅力！

(中時 )