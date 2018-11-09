蔡凡熙新片快上映有壓力 想邀歐陽娜娜來看片

2018年11月09日 19:40 中時 潘鈺楨

Posh系列手錶。（calvinklein提供）

蔡凡熙9日現身CALVIN KLEIN watches + jewelry於SOGO忠孝百貨打造期間限定快閃店，擔任快閃店一日店長。這是他退伍後第一個公開活動，主演的電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊》終於即將上映，他表示：「心情不錯，蠻好的，但難免有票房壓力。」

電影選在光棍節11月11日進行首映，不過飾演大姐的謝金燕似乎不會出席，他表示私下傳訊息給謝金燕，謝金燕只回「哈哈我也很想你們」這類很神秘的答案！

他因入伍工作停擺一陣子，預計年底會開始投入新工作，不過目前不清楚內容。他自認當了4個月的兵退伍以後成熟許多，這次擔任一日店長獲贈一隻錶，之後會開始利用飾品讓自己看起來成熟一點。

光棍節即將到來，他算算自己已單身「好幾個」年頭，日前他透露喜歡歐陽娜娜這類型的女生，害羞承認有追蹤對方的社群，會默默關心在國外唸書的她，至於會不會邀歐陽娜娜來看自己的新片？他先是推說對方不會來吧，但想到可因此開啟對話契機，半推半就下說：「呃也是可以啦！」

他這次戴上Posh潮流系列腕錶與Strong騎士系列飾品，搭配CALVIN KLEIN JEANS服飾展現與以往不同的都會大男人魅力。他在周年慶品牌日推薦CALVIN KLEIN全新腕錶與飾品，設計抹上鬼才Raf Simons的個人色彩，給人高端時尚的流行風潮。

CALVIN KLEIN的期間限定快閃店即日起至11月10日，拍照上傳並追蹤品牌官方IG (my_calvinkleinwj)，即可獲得時尚三連拍拍立得；現場更設有CALVIN KLEIN限定選物機，讓消費者有機會幸運獲得各項品牌好禮。

(中時 )