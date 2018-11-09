台中》青農賢拜回娘家 林佳龍現場採買讚台中農產

2018年11月09日 20:49 中時 盧金足

台中市長林佳龍9日拿起青年農友種植的木耳，直呼木耳比臉還要大。（盧金足攝）

台中市政府9日舉行青農圓夢論壇，以「當我們農在一起」為主軸，邀請青年加農賢拜傳承計畫的「賢拜」及前三屆成員共襄盛舉。市長林佳龍出席與成員熱情互動，並現場採買柿子、小黃瓜、番茄、黑木耳飲、蜂蜜等青農自產蔬果。

林佳龍表示，青農種的農作物都是安全友善農產品，自己喜歡吃更樂於幫他們行銷，期許青農們能「取之於社會，用之於社會」，成為新農民有機會也成為「賢拜」幫忙別人。

台灣農村正面臨著人口老化、農業缺工、栽培規模小等威脅，急需加入新血促進農業永續經營，市府自104年辦理「青年加農、賢拜傳承」計畫，鼓勵青年加入農業行列，希望培育農業發展接班人才，為農村注入年輕活力，解決高齡化及人力缺乏的危機，期盼為農業帶來創新想法。

今日林佳龍、副市長張光瑤在農業局長王俊雄陪同下出席青農圓夢論壇，與「回娘家」的學員們玩自拍，參觀青農朋友展示攤位時更現場採買柿子、小黃瓜、番茄、黑木耳飲、蜂蜜等青農自產蔬果，給青農朋友最實際的鼓勵。

林佳龍表示，台中市政府為了解決農業勞動力的問題，持續辦理「青年加農 賢拜傳承」計畫，今年已邁入第4屆，前三期共培育121人，有106人繼續從事農業，留農率達到87.6％，青年加農計畫成功帶動台中城市發展，各地也都在參考台中建立的典範。

林佳龍表示，台中的青農十分令人感到開心跟欣慰，學員成立合作社集體經營，用團體方式串連生產、銷售；105年7月尼伯特颱風造成台東嚴重農災，台中青農也組織志工隊前往台東協助重建，甚至有學員也藉此計畫相識、結婚生子，朝著替農業培育優秀的接棒人力、永續發展為目標。

林佳龍強調，農民替我們照顧大地，必需要有新人加入才有未來，青農政策在台中從無到有，現在可以說是開花結果，期許青農們能「取之於社會，用之於社會」，自己成為新農民之後，未來有機會也要學習賢拜精神幫忙別人。

此外，今日參與論壇的彩馨花卉農場以生產蝴蝶蘭、文心蘭為主，供應組織培養苗、蘭花成熟開花株供國內外廠商使用，農場主人李聰棋說，過去農民要銷售產品必需花很久的時間，但透過青年加農賢拜傳承計畫，農民可以準確找到自己的定位，生產過程、產品銷售就能事半功倍。

李聰棋進一步提到，因為青年加農計畫，很多年輕人加入花卉產業，后里是花卉第二大產區，現在正值花卉採收期，走訪花田就能看到很多年輕人就在花田工作，農二代營收少說都有上千萬，這都是青年加農計畫操作得宜所展現的成果。

李聰棋強調，在地農民供應這次花博許多布展材料，自己的農場也在好農市集也擺設攤位，因為國際客戶到花博參觀，這個禮拜已經收到許多春節訂單，新加坡、香港的客戶都指定把蘭花組盆裝好之後海運送去。

針對台中花卉產業，林佳龍表示， 台中花卉產量可以說是全國最多，包含文心蘭、火鶴、劍蘭、百合都是台中的主要產品，台中的宜人氣候使花卉質好量多，花博更帶動花卉園藝的發展，除了此次花博之外，台中2020年也將舉行世界蘭花會議，相信可透過國際展覽、交流，讓台中花卉產業更有發展。

農業局說明，此計畫自104年辦理迄今已邁入第4期，前三期共培訓了121位學員，結訓後從事農業生產人數為106人，留農率達87.6％，留農耕作面積達127.79公頃，107年尚有47位學員培訓中，今日論壇邀請指導賢拜古東喜，第一期學員古明弘、第二期學員林馬雯及第三期學員黃思庭分享培訓過程的經驗，希望吸引更多青年朋友回鄉務農。

農業局進一步說，「青年加農、賢拜傳承」計畫，效法師徒制培訓青農模式，培訓更多有意從農的青年，至優秀賢拜農場處實習，產業類別廣及水稻、雜糧、蔬果、花卉、畜牧、菇類、養蜂、溫室栽培、農產品加工等，讓賢拜優良農業技術得以傳承，為台中市的農業發展打造一群懂得團體作戰、資源共享的農業生力軍。

(中時 )