高麗菜價跌 農糧署啟動外銷、加工、團購展售

2018年11月09日 20:02 中時 廖德修

今年高麗菜提前跌價，批發價平均每公斤已不到10元，農民收入受影響。農委會農糧署表示，秋冬是蔬菜主要產季，甘藍（高麗菜）進入盛產期。今年因未受颱風侵襲，中秋節後氣候平穩，甘藍生長快速，單位面積產量高以致價格下滑。為了穩定產銷及價格，已啟動外銷、加工及行銷等三大措施。

農委會官網統計，本月起台北果菜批發市場高麗菜交易均價每公斤12到16元間；7日起低於10元，昨日下滑至6元，雖仍高於監控價5元，但已引起農糧署關注。

農糧署說，823水災之後，無論低海拔或平地產區復耕期均為9月上旬，加上災前種植的甘藍因生長期延後，導致採收期集中於11月中旬前後，無法分批出貨。

據農糧署甘藍供育苗量統計系統資料，9月上旬至10月上旬甘藍種植面積已超量，9月起即按旬向產地農民、農民團體、育苗業者及批發市場等單位通報超產訊息，但效果不大。且近來氣候平順，日間陽光溫暖、夜溫冷涼，甘藍生長快速，市場供應量逐漸增加，形成供過於求的現象。

農糧署指出，台灣自加入WTO後，蔬菜屬自由進口品項，由貿易商自由進口調節，政府從未主導蔬菜進口或辦理蔬菜專案進口，均由市場機制運作調節。

為了穩定甘藍價格，保障農民收益，農糧署已提前研擬外銷輔導措施，由農民團體與貿易商合作，目前已由彰化縣北斗合作農場率先啟動，將於下周起陸續裝櫃，預估每周外銷100公噸以上。至明年3月，預計將陸續外銷7500公噸到日本，因為今年日本颱風多，造成農損，有市場需求；少量則銷往新加坡、香港及韓國。

另外，農糧署亦媒合產地農民團體與加工業者辦理收購加工，以每日50公噸為目標，截切加工做為冷凍水餃使用，以紓緩市場壓力。並已啟動企業團體大訂單、定期定點農產品市集等多元展售行銷活動，農糧署將持續推動以上措施，以期穩定甘藍價格，保障農民收益。

(中時 )