黃覺裝鎮定挑戰3分鐘溜索戲 心裡只想著「鋼索別斷」

2018年11月09日 20:04 時報周刊 張毓琪

黃覺(左)和湯唯(右)在《地球最後的夜晚》挑戰60分鐘一鏡到底鏡頭。甲上娛樂提供

曾以《路邊野餐》獲得金馬獎「最佳新導演」的畢贛，最新執導作品《地球最後的夜晚》再度入圍本屆金馬獎「最佳劇情片」、「最佳導演」、「最佳攝影」、「最佳原創電影音樂」、「最佳音效」等五項大獎，並且被選為影展開幕片。

畢贛率領片中演員黃覺和陳永忠抵台，一同參與華語電影年度盛世，陳永忠開心表示：「跟著這部片跑了幾個影展，就屬金馬獎的氣氛最好，像是回家一樣。」首度來台的黃覺則透露，他到台灣當晚，好友明道便盡地主之誼，帶著他們品嚐麻辣鍋，之後想好好體驗一下台灣。

《地球最後的夜晚》有場長達60分鐘且3D一鏡到底的鏡頭，令人驚豔，不過這場戲對演員來說卻是壓力爆表，因就算演員準備充分，但若是道具出了狀況，例如打火機出問題，或是煙花點不著，整場戲就得重來，「我們拍了3天，前2天都沒成功，機會愈來愈少，壓力就愈來愈大。」黃覺說：「第3天拍攝前，我提早到了現場，半小時裡煙了5、6根菸，也不說話。」幸好這天終於成功了。

「長鏡頭拍成的那刻，我覺得自己到達了一個無法分享的地方，本想拿起電話打給睡夢中的太太，但後來發現沒辦法，這是用言語表達不出感覺，只有經歷過才會懂。」黃覺感覺自己到達了一個新的高度，「不知道以後還能不能觸碰到，但已經無所謂了，我已經觸碰到了。這對我的人生來說是很重要的。」

畢贛以「甜蜜」形容這部片，黃覺也認同，「拍片期間遇到很多困難，是種磨難，但殺青後都變成甜密的回憶，對我來說也一樣。」他自虐表示，很希望這些日子持續下去，不要結束，因為這對演員來說是種難得的享受。不過黃覺坦承，他也勉強自己的時候，怕高的他必需從山頂溜索到平地，坐在溜索上的那3分鐘，他心裡一直祈禱「鋼索別斷、鋼索別斷。」黃覺以往對於「演員」二字抱持著敬畏之心，不敢輕易自稱為演員，但拍完《地球最後的夜晚》後，他終於對演員的身分感到踏實。

片中飾演幫派大哥的陳永忠，也少不了被畢贛「折磨」，「拍攝前2、3個月，畢贛要我練唱〈堅強的理由〉，我在家唱，在健身房也唱，太太都會了我還沒練熟。」不擅歌舞的陳永忠還要隨著音樂節奏搖擺，「我要求換首快歌，比較好跳，但畢贛說他幾年前就想在電影裡用這首歌了。」最後他灌了兩瓶二鍋頭，在微醺的狀態下跳舞，才達到畢贛要求。

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(時報周刊)