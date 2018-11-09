2018天貓雙十一狂歡夜 眾星雲集、優惠多！

2018年11月09日 20:03 旺報 張國威

秦嵐將出席天貓雙十一狂歡夜。天貓提供

2018天貓雙十一狂歡夜即將來臨，天貓方面表示，今年將以「精彩」、「時光」、「合美」、「未來」四大篇章開啟精彩雙十一狂歡夜！

天貓方面指出，除了分享豐富的雙11購物優惠及福利之外，此次活動眾星雲集， 包括NBA籃球傳奇Allen Verson、延禧攻略中飾演富察皇后與魏瓔珞的秦嵐、吳謹言，還有渡邊直美、易烊千璽、黃渤、謝娜、鄭愷、羅志祥、Coco李玟、加拿大太陽馬戲團CDS、美國舞團Kinjaz等藝人也將輪番現身慶祝天貓雙11狂歡夜，11/10天貓活動將閃耀、精彩無極限。

此次雙十一狂歡夜，天貓推出了許多台灣會員限定的優惠、好禮。其中包括：

7-ELEVEN取貨送中杯熱拿鐵：凡於11月11日當日下單、選擇7-ELEVEN超商取貨，全台前5,000名成功取貨的消費者即可獲得中杯熱拿鐵一杯，先到先得。

「天貓全球官方店」店鋪優惠券：即日起至11日大面額限量店鋪優惠券每日10點準時開搶，下單滿額即可現金折抵(人民幣滿199減100、滿599減80、滿999減150)，11月11日當天也有限量優惠券驚喜放送。

雙11專屬刷卡好康：超過10家銀行聯手推出雙11限定刷卡支付回饋，刷指定信用卡最高享25%現金回饋！還有機會抽大獎！

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(旺報 )