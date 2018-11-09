邱澤演技「讚到爆出銀幕」 美國女看完《誰先愛上他的》大讚

邱澤赴多倫多亞洲電影節。（海納百川提供）

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國片《誰先愛上他的》連續二天登上全台單日票房冠軍，上映七天，全台票房逼近一千五百萬元。多倫多亞洲電影節開幕紅毯前夕，邱澤、徐譽庭熬夜等待票房結算，得知消息，非常興奮，手機不斷傳來台灣朋友恭喜的訊息，還有粉絲已經十刷！

多倫多時間八日晚間七點，多倫多亞洲電影節舉行開幕儀式，由《誰先愛上他的》男主角邱澤、導演徐譽庭一同踏上開幕紅毯，紅毯儀式結束後，立刻在劇院放映，全場爆滿的600位觀眾又笑又哭，劇院數十位老外工作人員也笑聲不斷還發出wow的聲音。

在映後after party上，邱澤被熱情的影迷包圍拍照嚷著：「好想到台北吃雞排！」一位老外觀眾緊握邱澤的手道恭喜，邱澤問他喜歡片子嗎？他激動的說：「I love it！」

昨日正當多倫多亞洲電影節放映《誰先愛上他的》同時，美國芝加哥Asian pop-up cinema在AMC river east 21戲院亦正播放此片，由 《誰》片另一位導演許智彥代表出席紅毯及放映，映後三位美國女孩忍不住跟邱澤示愛，她們開了6個半小時的車到芝加哥來看《誰先愛上他的》，邱澤有演出的戲只要有英文字幕，她們一部都不放過，並對邱澤的演技大加讚賞，直誇他在《誰》片中的演出讚到爆出銀幕，並預祝他金馬登帝。

(中時 )

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