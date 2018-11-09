微風慈案基金會Make a Wish 聖誕點燈結合公益

微風集團創辦人夫人林美瑛（左起）、微風集團暨微風慈善基金會董事長廖鎮漢、微風集團策略長廖曉喬與圓夢大使陶喆，提「Big Smile微笑寶貝潔牙公益組。（微風提供）

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聖誕天使宋蘋恩發贈聖誕小點給小朋友。（微風提供）
微風廣場的魔幻天空樹，提早帶來聖誕氛圍。（微風提供）
「心願寶盒」在微風廣場、微風南京、微風信義、微風三總商店街、微風台北車站、微風松高6館展出。（微風提供）

微風慈善基金會昨（8日）舉辦的「2018 Make a Wish」聖誕點燈晚會，是7年來首次移師至微風廣場，且邀陶喆擔任圓夢大使，與孩童一同點亮全台唯一的「魔幻天空樹」，以3000顆夢幻漂浮氣球集合而成12米高的聖誕樹，設計概念為「希望大家在遨翔天際時，記起擁有的夢想，帶著熱情實現願望」，提前營造聖誕氛圍。

活動中，邀舞蹈比賽拿下5項冠軍的永樂國小舞蹈班表演「胡桃鉗芭蕾組曲」，與曾獲日本TBS電視台之邀與日本高中生共同演唱的光仁中學合唱團現場演唱，以及基金會長期才藝培訓的烏來福山國小學童演唱泰雅原民歌謠。

陶喆除了頒贈全新的跆拳道服給基金會長期培育的跆拳好手姐弟 欣芮、盛霖，鼓勵他們堅持夢想永不放棄，並在「心願寶盒」公益活動開跑前，率先認購孩童的心願畫作。即日起至11月底「心願寶盒」認領活動，弱勢家庭孩童的作品數擴增到470位，展出地點從過往的1館增加到微風廣場、微風南京、微風信義、微風三總商店街、微風台北車站、微風松高6館。

此外，基金會公益義賣商品「Big Smile 微笑寶貝潔牙公益組」限量200組，每組2880元，由微風集團策略長廖曉喬發起，邀Baby Madison與慈善基金會聯名，並與babyMADISON旗下品牌Jellycat及宇朵國際Brush baby共同合作；Jellycat Toothy大牙娃娃系用燦爛的微笑迎接每一天，Brush baby聲波電動牙齒保健組可幫孩子照顧口腔健康。

16日起可在Breeze Couture官網及babyMADISON微風廣場及微風信義門市認購，販售所得扣除成本將全數捐給微風慈善基金會，用以推動資助偏鄉兒童、幫助罕病兒童等兒童福利公益。

(中時 )

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