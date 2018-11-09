選前兩週總統真情告白 首度對不滿意改革幅度或反對者表歉意

2018年11月09日 20:45 中時 曾薏蘋 、 胡健森

九合一大選剩下約兩週，民進黨宜蘭縣長選情陷入苦戰，身兼黨主席的蔡英文總統，今天直搗林姿妙大本營，在陳歐珀溪南競總成立造勢晚會致詞表示，「國民黨要教訓民進黨，我要問，國民黨憑什麼？」

九合一大選剩下約兩週，民進黨宜蘭縣長選情陷入苦戰，身兼黨主席的蔡英文總統，今天直搗林姿妙大本營，在陳歐珀溪南競總成立造勢晚會致詞表示，「國民黨要教訓民進黨，我要問，國民黨憑什麼？」

九合一大選剩下約兩週，民進黨宜蘭縣長選情陷入苦戰，身兼黨主席的蔡英文總統，今天直搗林姿妙大本營，在陳歐珀溪南競總成立造勢晚會致詞表示，「國民黨要教訓民進黨，我要問，國民黨憑什麼？」(圖/曾薏蘋攝)

九合一大選剩下約兩週，民進黨宜蘭縣長選情陷入苦戰，身兼黨主席的蔡英文總統，今天直搗林姿妙大本營，在陳歐珀溪南競總成立造勢晚會，首度向支持者致歉；總統說，因為改革得罪了一些人，所以今年選舉大環境真的比較困難，「作為總統、民進黨主席我要承擔，我也要跟支持台灣、支持宜蘭的鄉親說，讓大家這麼辛苦，心情這麼悶，我真的很抱歉」。

此外，總統還表示，很多人批評民進黨政府，說改革速度太慢，對理想不夠堅持，也有人說，政策規劃不夠謹慎，讓生活比較困難的人受到影響，「這些批評我都聽到了，我也會努力改進，該加速的我們會做得更快，該緩和的我們也會停下腳步深思熟慮」。

民進黨今天下午緊急通知台北媒體，表示總統有重大談話；總統晚間在陳歐珀這場造勢晚會，選在國民黨宜蘭縣長林姿妙羅東競選總部對面，直搗林姿妙大本營，發表重大談話，為這次選舉的重要性跟定調，「嗆聲」意味濃厚。

府方人士表示，選舉到最關鍵的選前兩週，總統選擇在週五晚上的場合向國民剖白自己的心情與態度，也對不滿意改革幅度或反對者的各種心情表達過意不去的歉意。

府方人士強調，但她也同時利用這個機會，向國民訴求國家改革工作正帶來正面的改變，一方面請在意進步和幅度國人國家的向前推計需要時間，也提醒在野黨無意也無力致力於這些重要的國家發展工作，而這些工作都必須在大家的信心跟支持下持續推動。

總統致詞時指出，今天是她上任904天，她在跟時間賽跑，沒有一天停下腳步，為台灣的未來努力打拚，過去兩年多來我們中央執政，承接過去政府累積幾十年的問題，904天前，也就是她剛就任的時候，擺在我眼前的只有兩個選擇，一個是假裝這些問題都不存在，繼續讓它惡化，另一個就是堅定的推動改革。

總統說，她選擇改革而且是選擇一定會得罪人的改革，大家還記得，有一陣子我只要出門，就會被特定的團體抗議，走到哪裡他們就抗議到哪裡，用不堪的文字來罵她，用撕裂台灣社會的方式打擊我，這些她都看在眼裡，「我心裡沒有受到影響也是騙人的，但我都忍下來的，我不只忍下來，我還想盡辦法降低改革的衝擊」，為什麼，因為台灣只有一個，要繼續共同生活在這裡，為了台灣的團結，再怎麼困難我作為總統都要為台灣忍下來。

她說，因為改革得罪了一些人，所以今年選舉大環境真的比較困難，作為總統、民進黨主席她要承擔，也要跟支持台灣、支持宜蘭的鄉親說，「讓大家這麼辛苦，心情這麼悶，我真的很抱歉，但是我只問大家一個問題，兩年多前，各位選我的目的是什麼？我背負689萬張選票，每張都代表人民改革的期待，所以以前總統不做的，我都做了，以前總統沒有解決的，我都開始解決了，我們穩健走像非核家園、完成年金改革、推動經濟轉型，展該大規模基礎建設在台灣各地。在我之前所有總統上台前都說要改革，但只有蔡英文真的放手一搏」。

總統表示，過去兩年多民進黨有些沒有好好跟大家溝通、解釋不清楚的地方，累積不滿，這些她都知道，「你可以批評蔡英文跟民進黨不夠好，但拜託大家不要因為這樣，就讓反改革的力量死灰復燃，不要為了不滿意，就讓反改革的人來主導這個國家未來的方向，這次選戰，請不要做出讓你覺得後悔的選擇」。

(中時 )