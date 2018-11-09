國民學長蔡凡熙 戴CK表撩妹

2018年11月09日 20:22 中時 陶福媛

蔡凡熙擔任CALVIN KLEIN腕表一日店長，傚法金宇彬擺POSE撩妹。（CALVIN KLEIN提供）

CALVIN KLEIN Posh系列白色面盤腕表，1萬1200元。（CALVIN KLEIN提供）

CALVIN KLEIN Posh系列腕表，7400元。（CALVIN KLEIN提供）

CALVIN KLEIN Posh系列玫瑰金色腕表，8800元。（CALVIN KLEIN提供）

「國民學長」蔡凡熙擔任CALVIN KLIEN遠東SOGO忠孝店的一日店長，在現場與粉絲有不少互動，不僅送禮、合照，還教粉絲如何穿搭與選購腕表，他還透露這回為了出席CALVIN KLEIN活動，特別仿傚CALVIN KLEIN代言人金宇彬如何擺POSE，心想應該可以撩到不少女生。

平常偏愛黑白色系裝扮的蔡凡熙，身穿由設計總監Raf Simons操刀的CALVIN KLEIN男裝，跳脫黑白簡約，增添更多色彩，手腕佩戴Posh潮流系列腕和Strong騎士系列手鍊，更符合他陽光男孩的時尚形象。

擔任CALVIN KLEIN腕表一日店長的蔡凡熙笑說，SOGO周年慶是逛街血拚的好時機，小時候常印象最深刻的就是陪媽媽在周年慶期間逛SOGO，從早上逛到打烊才回家，他的第一支CALVIN KLEIN手表就是媽媽送他的。

CALVIN KLEIN腕表在百貨周年慶推出滿額禮，消費滿8800元就送自動輕巧傘，送完為止。CALVIN KLEIN在遠SOGO大門口設立的快閃店只到今天，拍照上傳並追蹤品牌官方IG，即有機會獲贈時尚三連拍拍立得，現場更設有CALVIN KLEIN限定娃娃機，消費者有機會獲贈各項好禮。

(中時 )