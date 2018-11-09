宜蘭》總統：國民黨要教訓民進黨 憑什麼？

2018年11月09日 20:28 中時 曾薏蘋 、 胡健森

九合一大選剩下約兩週，民進黨宜蘭縣長選情陷入苦戰，身兼黨主席的蔡英文總統，今天直搗林姿妙大本營，在陳歐珀溪南競總成立造勢晚會致詞表示，「國民黨要教訓民進黨，我要問，國民黨憑什麼？」

總統說，「國民黨不改革，我們改，我們改的時候他們在旁邊拚命抵制，他們執政不力留給我們的問題，我們解決，他們指指點點，好像這一切與他們都無關，都不是他們造成；當中國打壓台灣，國民黨在哪，有沒有和台灣人在一起？」

選戰倒數，蔡英文總統今在陳歐珀造勢晚會中指出，「國民黨說，這次選舉要教訓民進黨。我說，台灣人民覺得民進黨做得不夠好，我會虛心傾聽。不過，國民黨要教訓民進黨，我要問，國民黨憑什麼！ 」

總統批評完對手陣營後表示，「我知道，我這樣講，今天晚上又會有一些人在網路上攻擊我」。就像昨天，柯一正導演拍了一個影片去挺陳其邁，臉書就被大量的謾罵留言灌爆。「我要告訴大家，有一個力量正在要求我們閉嘴，這個力量鋪天蓋地，就是要把所有不同意見壓制下去。如果我們低頭了，台灣的民主就倒下去了。」

總統表示，「這次選舉，國際都在看我們的選戰」。因為台灣的危機，已經不只是來自對岸文攻武嚇，還有無孔不入的滲透。還有很多假訊息，有人在操弄假訊息操控台灣社會的對立。不能讓這些人得逞，更不能支持傾中的政黨，讓國際社會以為，台灣人在打壓之下就會選擇屈服。

總統說，她說這些話，不是為了自己。台灣人民可以對執政者表達不滿，但是，更重要的是，此時此刻的台灣，必須要有一個守護台灣價值的政黨，來擋住境外力量的入侵。民進黨就是守護台灣的力量，「請用你的選票，做我們的後盾，我們一起來保護台灣的民主，做台灣民主的城牆」。

總統表示，我拜託大家，一起展現堅守台灣價值的決心，守護民主、堅持主權。「改革不回頭，鬥陣顧台灣」就從我們的民主聖地宜蘭開始。

總統也提到上一屆宜蘭在地的前行政院長游錫堃在新北市長一役奮戰的情形說，這一戰真的很困難，需要一個意志堅強、充滿毅力、努力打拚的人來做戰；不要讓新北的遺憾，發生在宜蘭，這15天，全力來拚。讓有經驗、有好服務的陳歐珀，跟蔡英文一起來「壯大台灣」，一起來拚建設。

總統強調，國民黨現在在地方說，這次選舉，要換人來做。她只問大家一件事，上次國民黨回來，連童玩節都取消，如果讓國民黨再回來，這次不知道要取消什麼東西。「這場選舉，關係著宜蘭這個品牌，是要繼續發光發熱，還是要熄燈關門」。

(中時 )